28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı bazı orduevi ve misafirhanelerde başörtüsü ve diğer İslami kıyafetleri aşağılayan afişlerin hâlâ panolarda durduğu ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı bazı sosyal tesis ve orduevlerinin koridorlarındaki panolarda asılı duran afişlerde İslami kıyafetler “şeriatın özlemi şeriat yönetimi” olarak gösterilirken, sözde “çağdaş kıyafetli” insanların yaşam tarzı ise “bizlere bırakılan emanet cumhuriyet yönetimi” olarak tarif ediliyor.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, panolarda bulunan afişlerde çarşaflı ve başörtüsüz kıyaslaması yapılırken, “kıyafet, yaşam, adalet, eğitim” kavramlarının söz konusu görsellerle ifade edilmesi 28 Şubat zihniyetinin ne denli yobaz bir zihniyet olduğunu bir defa daha gözler önüne seriyor.

Güzellik yarışmalarına katılan genç kızların görüntüsü “bizlere bırakılan emanet cumhuriyet yönetimi” olarak tarif edilen afişte, müslümanların adalet anlayışı ise İran ve Irak’ta gerçekleştirilen idam fotoğraflarıyla anlatılmış.