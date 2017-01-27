25 Yıldır Cezaevinde Olan Atavi Osman Erdemir’den Annesine Mektup

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27.01.2017 19:13
25 Yıldır Cezaevinde Olan Atavi Osman Erdemir’den Annesine Mektup
25 yıldır cezaevinde olan Atavi Osman Erdemir kardeşimizin annesine hitaben yazdığı şiiri Bahadır Kurbanoğlu okudu.

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