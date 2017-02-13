25 İlde PKK/KCK Operasyonu: 544 Gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, güvenlik güçleri, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 25 ilde bugün PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Cizre'de PKK'lılar tarafından 11 polisin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bomba yüklü kamyonu temin eden militan ile örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 544 zanlı yakalandı.

İstanbul: 70 Gözaltı

İstanbul'da PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.

Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir: 40 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak: 1 Gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda kullanılan kamyonu temin eden zanlı yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre İlçesinde 26 Ağustos 2016 günü PKK tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve firari durumda olan militanın, gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Aydın: 10 Gözaltı

Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Bursa: 26 Gözaltı

Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezi ile İnegöl ve Gemlik ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK üyesi oldukları iddiasıyla il merkezinde 19, İnegöl'de 6 ve Gemlik'te 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa: 31 Gözaltı

Şanlıurfa'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28, Akçakale ilçesinde ise aralarında terör örgütünün üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK örgütü üyelerinin ilçe merkezde bulunduğunun belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmanın ardından aralarında PKK/PYD'nin üst düzey yöneticisi "Ebu Haydar" kod adlı Ali Hammud el-Muhammed'in (32) yanı sıra Yasir el-Ahmed (23) ve İsa el-İbrahim (30) yakalandı.

Kocaeli ve Mardin'de 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik Kocaeli ve Mardin'de operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Kocaeli'de 4, Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum: 2 Gözaltı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya: 12 Gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgüte yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK’nın talimatları ile sosyal medya üzerinden örgütsel paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptıkları belirlenen ve Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta eylem yapma hazırlığında oldukları değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de PKK yöneticisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken Yunanistan sınırında yakalandı.

Malatya: 24 Gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ise İstanbul'da yakalandı.

Mersin: 60 Gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, PKK propagandası yapmak, örgütün kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.

Hakkari: 5 gözaltı

Hakkari'de PKK örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK örgütüne yardım, yataklık yapan ve finansal destek sağlayanlara yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Güneydoğu'da 94 gözaltı

PKK'ya yönelik Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 94 kişi yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten terör soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ile Silvan ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Savur ilçesinde de sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Batman'da çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldırıda bulundukları tespit edilen 19 kişi hakkında arama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 19 adrese gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 25 fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bingöl'de de 17 şüpheli yakalanırken Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklı ettikleri gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK adına faaliyetlerde bulunan, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden, örgüt mensuplarına kentte barınma imkanı sağlayarak yardım ve yataklık edenlere yönelik il genelinde bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van: 11 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Adana: 26 Gözaltı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik 30 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 zanlı, PKK örgütünün üniversite yapılanması, kent, ilçe ve mahalle komisyonlarında faaliyet gösterdikleri, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adıyaman'da sosyal medya propagandasına 4 gözaltı

Adıyaman merkezli 2 ilde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Adıyaman merkezli, Kahta ve Gölbaşı ilçeleri ile Mardin'de 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öte yandan firarda olan 4 kişinin de arandığı öğrenildi.

Erzincan FETÖ ve PKK operasyonu

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütleri ile ilişkileri bulunan 26 kişi hakkında soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliğinde çalıştıkları belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

Muş: 36 gözaltı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK'ya yönelik il genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta üniversite öğrencisi 14 kişi gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Farklı şubelerden polislerin katılımıyla yapılan operasyonda, üniversite öğrencisi 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 45 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK örgütü adına faaliyette bulunan 51 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

PKK/KCK örgütü ve alt oluşumları adına Gaziantep'te sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, milislik/iş birlikçilik yapan, örgütsel toplantı organize ederek, müzahir kitleyi kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, sosyal medya üzerinden PKK örgütünün propagandasını yaparak devlete ve devlet büyüklerine, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunan, hedef gösteren aralarında HDP ve DBP Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor.