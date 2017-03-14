“24 Milyon Amerikalı Sigortasını Kaybedebilir”
ABD Kongresi’nin partiler üstü bürokratik kurumu ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin “Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası” (AHCA) tasarısına yönelik raporunu yayımladı.
AA’da yer alan habere göre, raporda, ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama’nın hayata geçirdiği “Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası” (ACA) ya da halk arasındaki adıyla “Obamacare”in iptalini öngören AHCA’in, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2018 itibariyle 14 milyon ve 2026 itibariyle 24 milyon daha arttırabileceği belirtildi.
Bu tahminler, AHCA’nin Obamacare sayesinde sigortalanan 20 milyon Amerikalının tamamından daha fazlasının sigortasız kalabileceğine işâret ediyor.
“Tasarının Yasalaşmasını Zorlaştırdı”
Uzmanlar ise CBO’nun uzun zamandır beklenen tahminlerinin hâlihazırda birçok kesim tarafından eleştirilen AHCA’e destek bulmaya çalışan Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi liderlerin işini daha da zorlaştırdığını düşünüyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından geçen hafta açıklanan AHCA tasarısı, Başkan Donald Trump ve bazı Cumhuriyetçilerin desteğine rağmen ülkenin en büyük sağlık organizasyonlarını içeren büyük bir kesimin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı.
Amerikan Tıp Derneği, Amerikan Hastaneler Derneği ve Amerikan Hemşireler Derneği yaptıkları açıklamalarda, mevcut sistemin eksiklikleri olmasına karşın önerilen yasa tasarısının bunları gidermek yerine durumu daha kötüleştireceğini vurgulamıştı.
Tepkilere rağmen ABD Temsilciler Meclisi’nin iki alt komitesinde onaylanan AHCA tasarısına, Demokratlar da şiddetle karşı çıkmıştı.
Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen 10 senatörü yasa tasarısına “evet” demeyeceklerini açıklayarak, Kongre’den geçmesinin çok zor olacağını göstermişti.
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