23 Yıl Önce El-Halil'de İşlenen Katliam Ne İlk Ne de Son Katliamdır

Siyonist Goldstien’in İbrahim Halil Camiinde 29 kişinin şehit olması ve 150 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan katliamının üzerinden 23 yıl geçti.

Siyonist Dr. Barush Goldstien’in Batı Yaka’nın El-Halil şehrinde bulunan İbrahim Halil Camiinde 29 kişinin şehit olması ve 150 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan katliamının üzerinden 23 yıl geçti. Filistin halkının unutamadığı bu cinayet işgal rejiminin kurulduğu günden bugüne işlenen onlarca katliamdan biridir.

İbrahim El-Halil Camiinin Yahudileştirilmesinde önemli bir istasyon olan 15 Ramazan 1414 Hicri ve 25 Şubat 1994 Miladi yılında meydana gelen bu insanlık dışı saldırı, El-Halil şehrinin Eski Belde halkının zihninde canlılığını halen koruyor.

Kanlı bir gün

El-Halil halkı o günü çok iyi hatırlıyor. İbrahim El-Halil Camiinde bir bir yere düşen şehitler, yaralılar… Her taraftan yağmur gibi yağan kurşunlar… Her tarafa sıçrayan kanlar… Kan gölüne dönüşen halılar… Siren sesleri ve ambulanslar… Hastaneleri dolduran şehit ve yaralı aileleri… Zor anlar, çatışmalar… İşgalcinin yüzüne karşı artan öfke ve direniş… Bunlar 23 yıl önceki 25 Şubat gününün kısa özeti.

Katliamın başlangıcı

Tarih 25 Şubat, Ramazan ayının on beşini gösteriyor. 500 kadar Müslüman sabah namazını kılmak için İbrahim El-Halil Camiini seçmişti. Müslümanlar Rablerine karşı kulluk görevlerini yaparken ve Rabbe en yakın nokta olan secdedeyken, işgal altındaki Filistin topraklarında canavarlaşan Siyonistlerden terörist Dr. Barush Goldstien’in saldırısına maruz kaldılar. Yanında getirdiği otomatik silahlarla ve yüzlerce mermiyle Allah’a ibadet eden Müslümanların üzerine kurşun yağdıran Siyonist cani onlarca kişiyi şehit etti ve yaraladı. Siyonist cani iki gencin üzerine çullanmasıyla etkisiz hale getirildi ve iki genç de caninin silahıyla şehit oldu.

Katliamdan sonra camide bulunan Müslümanların çıkışını engellemek için kapıları kapatan işgal güçleri, dışarıdan gelenlerin de yaralılara yardım etmelerini engellediler.

O gün cami çevresinde ve cenazeler defnedilirken işgal güçleriyle çıkan çatışmalarda şehit olanlarla birlikte şehit sayısı 60’a ulaştı.

Katliamın ardından soruşturma bahanesiyle camiyi altı ay kapatan işgal rejimi daha sonra bölgeyi tamamıyla Yahudileştirmek için ilk etapta camiyi ikiye böldü ve %60’ını Siyonistlere ayırdı.

Peki, katliamı yapan bu terörist kimdir?

Terörist Goldstien bu katliamı işlediğinde 42 yaşındaydı. Siyonist Kah (Kach) terör örgütünün kurucularındandır. 1980 yılında ABD’den gelen Siyonist Goldstien, El-Halil toprakları üzerinde kurulan Kiryat Arba’ yerleşkesinde ikamet ediyordu.

Goldstien’in öldürdüğü insanlarla ilgili üzüntü duyup duymadığı sorulan Siyonist Haham Moşe Levinger “bir Filistinlinin ölümü bana ancak bir sineğin ölümü kadar üzüntü verir” demişti.

Siyonistler aziz kabul ettikleri Goldstien için anıt mezar yaparken, işgal rejimi de her sabah kendisini selamlamaları için Onur Askerlerinden bir grubu buraya tahsis etmiştir.

FİEM