23 Yıl Önce El-Halil'de İşlenen Katliam Ne İlk Ne de Son Katliamdır
Siyonist Dr. Barush Goldstien’in Batı Yaka’nın El-Halil şehrinde bulunan İbrahim Halil Camiinde 29 kişinin şehit olması ve 150 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan katliamının üzerinden 23 yıl geçti. Filistin halkının unutamadığı bu cinayet işgal rejiminin kurulduğu günden bugüne işlenen onlarca katliamdan biridir.
İbrahim El-Halil Camiinin Yahudileştirilmesinde önemli bir istasyon olan 15 Ramazan 1414 Hicri ve 25 Şubat 1994 Miladi yılında meydana gelen bu insanlık dışı saldırı, El-Halil şehrinin Eski Belde halkının zihninde canlılığını halen koruyor.
Kanlı bir gün
El-Halil halkı o günü çok iyi hatırlıyor. İbrahim El-Halil Camiinde bir bir yere düşen şehitler, yaralılar… Her taraftan yağmur gibi yağan kurşunlar… Her tarafa sıçrayan kanlar… Kan gölüne dönüşen halılar… Siren sesleri ve ambulanslar… Hastaneleri dolduran şehit ve yaralı aileleri… Zor anlar, çatışmalar… İşgalcinin yüzüne karşı artan öfke ve direniş… Bunlar 23 yıl önceki 25 Şubat gününün kısa özeti.
Katliamın başlangıcı
Tarih 25 Şubat, Ramazan ayının on beşini gösteriyor. 500 kadar Müslüman sabah namazını kılmak için İbrahim El-Halil Camiini seçmişti. Müslümanlar Rablerine karşı kulluk görevlerini yaparken ve Rabbe en yakın nokta olan secdedeyken, işgal altındaki Filistin topraklarında canavarlaşan Siyonistlerden terörist Dr. Barush Goldstien’in saldırısına maruz kaldılar. Yanında getirdiği otomatik silahlarla ve yüzlerce mermiyle Allah’a ibadet eden Müslümanların üzerine kurşun yağdıran Siyonist cani onlarca kişiyi şehit etti ve yaraladı. Siyonist cani iki gencin üzerine çullanmasıyla etkisiz hale getirildi ve iki genç de caninin silahıyla şehit oldu.
Katliamdan sonra camide bulunan Müslümanların çıkışını engellemek için kapıları kapatan işgal güçleri, dışarıdan gelenlerin de yaralılara yardım etmelerini engellediler.
O gün cami çevresinde ve cenazeler defnedilirken işgal güçleriyle çıkan çatışmalarda şehit olanlarla birlikte şehit sayısı 60’a ulaştı.
Katliamın ardından soruşturma bahanesiyle camiyi altı ay kapatan işgal rejimi daha sonra bölgeyi tamamıyla Yahudileştirmek için ilk etapta camiyi ikiye böldü ve %60’ını Siyonistlere ayırdı.
Peki, katliamı yapan bu terörist kimdir?
Terörist Goldstien bu katliamı işlediğinde 42 yaşındaydı. Siyonist Kah (Kach) terör örgütünün kurucularındandır. 1980 yılında ABD’den gelen Siyonist Goldstien, El-Halil toprakları üzerinde kurulan Kiryat Arba’ yerleşkesinde ikamet ediyordu.
Goldstien’in öldürdüğü insanlarla ilgili üzüntü duyup duymadığı sorulan Siyonist Haham Moşe Levinger “bir Filistinlinin ölümü bana ancak bir sineğin ölümü kadar üzüntü verir” demişti.
Siyonistler aziz kabul ettikleri Goldstien için anıt mezar yaparken, işgal rejimi de her sabah kendisini selamlamaları için Onur Askerlerinden bir grubu buraya tahsis etmiştir.
FİEM
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Hürriyet Gazetesi Darbe Heveslisi Subaylara Gaz Veriyor
- Murat Koç: “Hükümetin Bölgedeki Rehaveti Yanlış”
- İdam İçin Referandum Sinyali
- İran’ın Suriye’de Ne İşi Var?
- Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: En Az 40 Ölü
- Tercüme Hatası Nedeniyle Haksız Yere 21 Yıl Hapis Yattı!
- Saadet Partisi Kimseyi Kırmamak İçin "Hayır" Diyormuş!
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aforizmalarla Âlim Olunamaz
- Muhammed Ali'nin Oğluna Havalimanında Gözaltı
- Video Paylaşıp Müslümanları Tehdit Eden Kanadalıya Ceza Verildi!
- CHP'nin Davet Ettiği Şilili: Hayır Oyunun Ne Önerdiğini Anlamış Değilim
- Murat Koç: “Hükümetin Bölgedeki Rehaveti Yanlış”
- Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
- İdam İçin Referandum Sinyali
- Muhammed Ali'nin Oğluna Havalimanında Gözaltı
- Humus'ta Esed'in İstihbarat Merkezine Saldırı: En Az 40 Ölü
- Video Paylaşıp Müslümanları Tehdit Eden Kanadalıya Ceza Verildi!
- İran, Askerî Öğrencilerini Suriye’ye Gönderiyor!
- Hürriyet Gazetesi Darbe Heveslisi Subaylara Gaz Veriyor
- Saadet Partisi Kimseyi Kırmamak İçin "Hayır" Diyormuş!
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Özgür-Der Amasya Temsilciliği'nde Nöbet Değişimi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim