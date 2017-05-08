21 Doğu Türkistanlı Müslüman Çin’e İade mi Edilecek?

Zeytinburnu’nda Doğu Türkistanlı çoğu kadın ve çocuklardan oluşan toplam 21 Müslüman, TEM ekipleri tarafından bir operasyonla evlerinden alınarak sınır dışı edilmek üzere Zeytinburnu karakoluna götürüldü. Karakola götürülenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Değişim-Haber sitesinin aktardığına göre gözaltına alınanlar pasaportlu, Türkiye’de oturma izni ve ikameti olan kişiler.

Haberde şu bilgilere yer verildi:

“Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Sivil Toplum Kuruluşları, yetkililer ile yaptıkları görüşmelerde, dosyanın kendilerinde olmadığını ve operasyonu TEM’in yapmış olmasından dolayı konu hakkında bilgi veremeyeceklerini söylediler. Gözaltına alınanların isimlerini talep ettiğimizde, avukat gelsin sadece ona bilgi veririz. OHAL var, bu yüzden görüştüremeyiz diye ifade ettiler.

Sivil Toplum Kuruluşları konuyla ilgili Vatan Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiklerinde aynı açıklamalarla karşılanıyorlar. Konuyla ilgili içeriye dahi alamayacaklarını avukata bile göstermeme inisiyatiflerinin olduğunu OHAL olduğu için 5 güne kadar hiçbir bilgi verme zorunluluklarını ve konu hakkında inisiyatifin kendilerinde olduğunu söylediler.

Gözaltına alınanların nerdeyse tamamı kadın ve çocuk ve çoğunun oturma izni var. Adresleri ve çalışma yerleri belli. Bunların IŞİD’le hiçbir alakaları yok. IŞİD adı altında Müslümanlara operasyon yapılması büyük zulüm. Bu kadın ve çocuklar mı terörist? Sınır dışı edildiklerinde Çin tarafından ağır işkencelere ve öldürülmeye maruz kalacaklarını bildikleri halde, acımadan, vebalini aldırmadan sınır dışı edeceklerini bildiriyorlar. İlgililere çocukların, kadınların terörist olmadığını, Müslüman mazlumlara yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini hatırlatıyoruz.

Bu kardeşlerimiz zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan misafirlerimiz. Oradan kaçıp bize sığınanları neden gözaltına alıyoruz, neden tutukluyoruz, bu masumları neden kızıl Çin’e iade ediyoruz, anlaşılır gibi değil.

Gerçek teröristler dışarı da gezerken, her gün yüzlerce masum Müslüman öldürülürken, hiçbir suçu olmayan bu kardeşlerimize yapılanlar zulümdür.

Oturma izinleri olduğu halde, bu Müslümanların sınır dışı edilmelerine kim karar veriyor. Bu zulme biran önce son verilmesini ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Öte yandan duyarlı insanların sosyal medyada #21DoğuTürkistanlıMazlum hashtagı üzerinden gözaltına alınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin serbest bırakılması için kampanya başlattı.