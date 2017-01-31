2017’nin Enflasyon Tahmini Ortalama Yüzde 8

Merkez Bankası, 2017’nin enflasyon tahminini ortalama yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyon Raporu 2017-I”in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bir önceki rapora göre yapılan güncellemeleri anlattı.

Çetinkaya, “Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir para politika duruşu altında, enflasyonun orta vadede yüzde 5’lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede, 2017 yılında yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini, 2018 yılında ise yüzde 6’ya geriledikten sonra 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda ortalama yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini aktaran Çetinkaya, 2018 sonunda ise enflasyonun ortalama yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

“Ilımlı Toparlanma Eğiliminin Devam Etmesini Bekliyoruz”

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, şu açıklamayı da yaptı:

“Önümüzdeki dönemde dış ticaret hadlerinin cari açık üzerinde süregelen olumlu etkisinin azalmasını beklemekle birlikte çevre ülkelerle ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ve Türk lirasındaki değer kaybının net ihracata desteğinin dönemlik toparlanmayı destekleyeceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde turizm görünümünde kayda değer bir iyileşme sinyali henüz olmamasına rağmen, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.”

“S&P’nin Değerlendirmelerine Katıldığımızı Söyleyemem”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürmüş, S&P de Türkiye’nin not görünümünü “durağan”dan “negatif”e indirmişti. S&P, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu da BB+ seviyesinde teyit etmişti.

Murat Çetinkaya’ya göre S&P’nin kararı aceleci:

“S&P’nin değerlendirmelerine katıldığımızı söyleyemem. Bu tür kararlar verilmeden önce şokun niteliğinin iyi ayrıştırılması, ana trendlerin bir süre izlenmesi ve politika tedbirlerinin olası etkilerinin teknik bir analizle değerlendirilmesi gerekir. S&P’nin bu üçünü de yapmadığını görüyoruz. Bu yönüyle aceleci bir karar olduğu kanaatindeyiz. Merkez Bankası olarak doğru zamanda, doğru kararları ve önlemleri aldığımızı düşünüyoruz.”

Kaynak: AA, Al Jazeera