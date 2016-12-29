2017 Asgari Ücret Miktarı 1404 TL

»Ana Sayfa»Ekonomi
29.12.2016 11:47
2017 Asgari Ücret Miktarı 1404 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı: Net 1404 TL.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücret, 2016 yılında bin 300 TL idi. Yapılan artış, yüzde 8'e tekâbül ediyor.

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