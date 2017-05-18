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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıç Tarihi Belli Oldu

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıç Tarihi Belli Oldu

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvim genelgesine göre, birinci dönem, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

AA

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