2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı

»Ana Sayfa»Ekonomi
01.02.2017 11:33
2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı
Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, geçen yıl 2015’e göre yüzde 29,37 oranında artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 2016’da yaptığı ihracat 142 milyar 606 milyon 247 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ihracatın 7 milyar 879 milyon 781 bin dolarlık bölümü Türk lirası (TL) karşılığında yapıldı.

TL ile yapılan ihracat, 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 29,37’lik artış kaydetti. 2015’te TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 6 milyar 90 milyon 435 bin dolar olmuştu.

Geçen yılki ihracatın yüzde 48,21’i avro, yüzde 42,58’i dolar, yüzde 5,52’si TL, yüzde 3,13’ü İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

TL ile Yapılan İthalat Yüzde 5,28 Arttı

Verilere göre, geçen yıl 198 milyar 601 milyon 934 bin dolar olan toplam ithalat işlemlerinin de 14 milyar 274 milyon 389 bin dolarlık bölümü TL ile yapıldı.

TL ile yapılan ithalat tutarı, 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 5,28 artış gösterdi. 2015’te ise 13 milyar 557 milyon 318 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

Geçen yıl ithalatın yüzde 56,01’i dolar, yüzde 35,38’i avro, yüzde 7,18’i TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

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