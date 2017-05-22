“2016’da Dünyada Her Saniye Bir Kişi Evini Kaybetti”

Dünyanın önde gelen yardım kuruluşlarından Norveç Mülteci Konseyi (NRC), 2016 yılına yönelik raporunda dünyada 31 milyondan fazla insanın “çatışma, şiddet olayları ve doğal afetler nedeniyle” yaşadıkları ülkelerde “evsiz” kaldığını duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bu sayı, her saniye bir kişinin evini kaybettiği anlamına gelirken, yaşadığı ülke içinde yerinden olmuş kişilerin mülteci sayısını ikiye katladığı belirtildi.

NRC’ye bağlı Ülke İçi Yer Değiştirme İzleme Merkezi’nin araştırmalarına dayanan raporuna göre, Türkiye’de geçen yıl ülke içinde “yer değiştirmek zorunda kalanların” sayısı 204 bin. 2006 yılının sonu itibariyle Türkiye içinde “yerinden olmuş kişilerin” toplam sayısı ise 1 milyon 108 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM), “şiddet olayları ya da doğal afetler gibi nedenlerden dolayı” can güvenliğini sağlamak için evlerini terk edip, yine aynı ülke sınırları içerisinde başka bir yere göç etmek zorunda kalanları “yerinden olan kişiler” ya da “yerinden edilmiş nüfus” olarak tanımlıyor.

Bu kişilerin mültecilerden en önemli farkını başka bir ülkeye geçmeyip kendi ülkelerinin sınırları içerisinde kalarak yer değiştirmiş olmaları oluşturuyor.

2016 yılında “çatışmalar nedeniyle” Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 922 bin kişiyle en fazla insanın yerinden olduğu ülke sıralamasında birinci oldu. Bunu 824 bin kişiyle Suriye ve 659 bin kişiyle de Irak takip etti.

Ana Neden Doğal Afetler

NRC’nin raporuna göre, “doğal afetler nedeniyle” yer değiştiren insanların sayısı “çatışmalar nedeniyle” yerlerinden olan insanların sayısının üç katı.

Dünyada 24 milyon insanın seller, fırtınalar, yangınlar ve sert mevsim koşulları nedeniyle yerinden olduğu belirtildi.

Felaketler nedeniyle en çok evinden olan insan 7,4 milyon ile Çin’de. Bunu 5,9 milyon ile Filipinler, 2,4 milyon ile Hindistan ve 1,2 milyon ile Endonezya takip ediyor.

NRC Başkanı Jan Egeland bu “şoke edici” sayılarla sınırları aşan mültecilerdense kendi ülkelerinde evlerinden olan insanlara daha çok odaklanılması gerektiğini söyledi.

Egeland, “Kendi ülkesi içinde yerinden olmuş insanların sayısı mültecileri ikiye bir oranında geçiyor. Kendi ülkelerinde evlerinden olan insanları yeniden küresel gündem meselesi yapmanın aciliyeti var.” dedi.

“Çatışmalar nedeniyle” 653 bin kişiyle Afganistan en çok yer değiştiren nüfusa sahip dördüncü ülke konumunda. Bunu Nijerya 501 binle, Yemen ise 478 binle takip ediyor.

Dünyada “çatışmalar nedeniyle” evlerini terk etmek zorunda kalan 6,9 milyon kişiden 2,6 milyonu Afrika’da Sahara Çölü’nün güneyinde yaşıyor.

NRC küresel ilginin mülteci ve göçmenlere yöneldiği için yardımların çoğunun mülteci yerleştirme programlarına harcandığına dikkat çekiyor.