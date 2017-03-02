2016 Yılı Evlilik ve Boşanma Rakamları Açıklandı

Evlenen çiftlerin sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı da bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerçekleşti.

Evlenen çiftlerin sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493'e geriledi. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerçekleşti. En fazla yabancı gelin Suriyelilerden, en fazla yabancı damat Almanlardan seçildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2016'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,5 olarak kayıtlara geçti. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164'e düştü. Kaba boşanma hızı da binde 1,59 olarak hesaplandı.

KABA EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL KİLİS

Söz konusu yılda, kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis oldu. Kilis'i binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile Şanlıurfa ve Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu ilin ise binde 5,07 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Bu ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli takip etti.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,1, kadınlar için 24 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının ise 3,1 olduğu tespit edildi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu ilin 4,7 yaşla Kars olduğu görüldü. Kars’ı 4,3 yaşla Ağrı, 4,2 yaşla Bitlis, Ardahan ve Iğdır izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il 2,4 yaşla Karabük oldu. Karabük'ü 2,5 yaşla Şırnak ve Kastamonu izledi.

YOLLAR İLK 5 YILDA AYRILIYOR

İstatistiklere göre, 2016 yılındaki boşanmaların yüzde 39,1'i evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

YABANCI GELİN VE DAMATLAR

Yabancı gelinlerin sayısı 2016 yılında 22 bin 583 olurken, yabancı gelinler toplam gelinlerin yüzde 3,8’ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, Suriyeli gelinler (6 bin 495 kişi) yüzde 28,8 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Alman gelinler (2 bin 644 kişi) ve yüzde 9,6 ile Azerbaycanlı gelinler (2 bin 170 kişi) izledi.

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 3 bin 777 olurken, toplam damatların yüzde 0,6’sını oluşturdu. Yabancı damatlardan Alman damatlar (bin 338 kişi) yüzde 35,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 10 ile Suriyeli damatlar (377 kişi) ve yüzde 7,7 ile Avusturyalı damatlar (291 kişi) takip etti.

KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İZMİR

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. Bu ili binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri de binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi.