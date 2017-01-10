2016-KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı

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10.01.2017 13:11
2016-KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS tercih sonuçları dün açıklandı. Yerleştirme sonuçları, 9 Ocak 2017 tarihinde saat 18:05’den itibaren adayların erişimine açıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının İnternet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.).

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR390001002533060280115229) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

 

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