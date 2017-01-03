2016 Enflasyonu Beklenenin Üstünde
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında yüzde 1,64 artış gösterdi. Böylece Tüketici fiyatları 2016 yılında yüzde 8,53 yükselmiş oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2016'da yüzde 9,94 arttı, yalnızca Aralık ayında ise yüzde 2,98 artış gösterdi.
Rakamlar beklentilerin üzerinde. Bu durum, doların da TL karşısında yükselmesine neden oldu. Dolar, 2.53 TL seviyesinden yükselerek 2.56 seviyesine yaklaştı.
2016 beklentisi yüzde 5'ti
2016 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 5'ti, yani bu beklentide yüzde 59 sapma görüldü. Aralık tüketici fiyatları da yüzde 1 dolayındaki öngörüleri aşarak yüzde 1,64 olarak hesaplandı.
Tüketici fiyatları bazında Aralık'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2016 yılında tüketici fiyatlarındaki artış on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7.78 olarak gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.29, ulaştırmada yüzde 1.97, eğlence ve kültürde yüzde 1.42 ve ev eşyasında yüzde 1.28 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.14 ile haberleşme oldu.
Yıllık en fazla fiyat artışı yüzde 31.59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 12.36, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.08, sağlık yüzde 9.73, eğitim yüzde 9.47 ile fiyat artışlarının ortalama enflasyonu geçen kalemler oldu.
Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Bülent Turan’dan Berat Albayrak'a Mütavazilik Tavsiyesi
- Reina’da Akıtılan Kanın Faturası
- Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı
- Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm
- Avrasya Tüneli'nde Yeni Geçiş Ücretleri Belli Oldu
- Hatay Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 69 Gözaltı
- ABD'den Körfez'e İki Ayda 40 Milyarlık Silah
- Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinde İstifa
- 2016 Enflasyonu Beklenenin Üstünde
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Bülent Turan’dan Berat Albayrak'a Mütavazilik Tavsiyesi
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Haşdi Şabi Katil Sürüsü Suriye'ye Gidebilir
- Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı
- Tatvan Özgür-Der'de 'Hz. İbrahim ve Tevhid Mücadelesi' Konuşuldu
- İran, Irak’a Verdiği Elektriği Kesti
- Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!
- Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?
- İranlı Tuğgeneral Kalizade Suriye'de Öldürüldü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim