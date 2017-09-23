200 Suriyeli Aile Gezi Etkinliğinde Buluştu

Etkinlikle ilgili Haksöz-Haber'e açıklamada bulunan Fetih-Der yetkilileri şunları kaydetti:

“Türk Kızılayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fetih Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu etkinlikte toplamda 200 adet Suriyeli aileyi Mudanya-Gemlik-Armutlu'yu kapsayan geziye çıkarttık.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı ile düzenlenen tekne turunda, savaşın ağır şartlarından, komşu-kardeş ülke Türkiye'ye sığınan mağdur kardeşlerimizin sorunlarını biraz olsun hafifletmeye ve sosyal entegrasyonlarına katkıda bulunmaya gayret ettik.

Bayan Psikolog ve Pedagoglar eşliğinde gerçekleştirilen bu gezimizde Muhacir kardeşlerimizle yapılan çalışmaların insani yardım kısmına dair bilgi altyapısı oluşturuldu.”