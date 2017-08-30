“20 Bine Yakın Arakanlı Bangladeş’e Kaçtı”

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından Arakan’daki Müslümanlara yönelik başlatılan saldırıların ardından Bangladeş sınırına kaçışlar devam ediyor.

Euro News Türkçe’de yer alan habere göre, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma gününden bu yana 18 bin 500 Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e geçiş yaptığını duyurdu.

Örgüt, ayrıca, binlerce Arakanlı Müslümanın iki ülkenin sınırı arasındaki tampon bölgede mahsur kaldığını ve çaresiz bekleyişin sürdüğünü aktardı.

IOM, Bangladeş‘e geçmeyi başaranların çoğunun ya ağır hasta olduğunu ya da vücutlarında kurşun veya yanık izi bulunduğunu kaydetti.

Bangladeş‘e kaçmayı başaran bir Arakanlı kadın mülteci şöyle konuştu:

“Myanmar’da bizi öldürüyorlar. Evlerimizi yakıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Helikopterlerle etrafımızı sardılar, tüm eşyalarımızı yağmaladılar. Çok fazla kişiyi öldürdüler, onun için buraya geldik.”