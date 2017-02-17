20 Bin Öğretmen Alımı İçin Takvim Açıklandı

»Ana Sayfa»Eğitim
17.02.2017 15:44
20 Bin Öğretmen Alımı İçin Takvim Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı. MEB'den yapılan son dakika açıklamasında göre 20 bin öğretmen ataması için kontenjan takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 15 Mart'ta alınacak.

 

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