“20 Ayda 10 Bin PKK Mensubu Etkisiz Hâle Getirildi”

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10.04.2017 15:16
“20 Ayda 10 Bin PKK Mensubu Etkisiz Hâle Getirildi”
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Sadece 23 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit Polis Evi’nde yaptığı konuşmada etkisiz hâle getirilen PKK mensupları hakkında bilgi verdi.

AA’da yer alan habere göre, Işık, “Sadece 23 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi. Bunlardan 7 bin 71’i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20’si yaralı olarak, 963’ü yakalamayla, bin 37’si de teslim alınarak etkisiz hâle getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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