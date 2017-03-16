“2 Yılda Emekli Olan Tek Milletvekili Yok”

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16.03.2017 20:34
“2 Yılda Emekli Olan Tek Milletvekili Yok”
Müezzinoğlu Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin emekliliğine ilişkin eleştirilerine ilişkin "Yaşını doldurmadan kimse ister Cumhurbaşkanı ister Başbakan milletvekili olsun emekli olma hakkı da yasal olarak yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin emekliliğine ilişkin eleştirileri konusunda, "Yaşını doldurmadan kimse ister Cumhurbaşkanı, ister Başbakan, ister Kılıçdaroğlu, ister milletvekili olsun, emekli olma hakkı da imkanı da yasal olarak yok." dedi.

"Kılıçdaroğlu annelere diyor ki 'Zannediyor musunuz onlar sizlerin çocuklarınızı milletvekili yapacak, onlar kendi çocuklarını milletvekili yapacak, iki yıl sonra milletvekilliğinden emekli edecek.' SGK'nın neden çöktüğünü Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden anlıyoruz. Çünkü ya yalan söylüyor ya da anlamayacak kadar zeka yoksunu. Bir ihtimal yalan söylüyor. 2 yılda emekli olan tek milletvekili yok. Cumhuriyet tarihinde bizim dönemimizde yok. Ben bu alanın bakanıyım. Yaşa takılan kardeşlerimiz geliyor. Yaşa takılan CHP'li milletvekilleri de geliyor. Kaç yaşındasın? '54'. Kaç senen kaldı? '1,5'. 'Sayın milletvekilim bekleyeceksiniz' diyorum. Yaşını doldurmadan kimse ister Cumhurbaşkanı, ister Başbakan, ister Bakan, ister Kılıçdaroğlu, ister milletvekili olsun emekli olma hakkı da imkanı da yasal olarak yok. Sen nasıl utanmadan, sıkılmadan 'Çocuklarını 2 yılda emekli yapacak' diyorsun. Bugün milletvekili olan bir genç kardeşimizin 60 yaşından önce emekli olma şansı yok. Bunu bildiği halde, bildiğine inandığım halde millete yalan söylüyor. Yalanla bir yere gidilmez."

AA

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