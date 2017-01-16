2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı
Darbe girişimi soruşturması kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tanık olarak dinlenen 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in ifadesine ulaşıldı.
İşte Temel’in ifadesinden dikkat çeken başlıklar:
‘F TİPİ BİR KALKIŞMA OLDUĞUNU ANLADIM’
Habertürk'ün haberine göre; 15 Temmuz günü Esendere Hudut Taburu’nu denetlemeye gittiğini, dönmek isterken hava sahasının kapatıldığını öğrendiğini belirten Temel, çok alçaktan vadi tabanlarından uçarak Siirt yerine Van’a iniş yaptıklarını ifade etti. Darbe girişimi gecesi ‘Görevden alındığına’ dair bir mesajın kendisine iletildiğini beyan eden Temel, “Ben Kolordu’ya geçtim. Kurmay Başkanı Albay Murat Temiz, harekât yıldırım mesajını getirdi ve ‘Görevden alınmışsınız komutanım, sıkıyönetim ilan edildi’ dedi. Ben mesajın imza hanesine ve tayin listesine baktım. Bunun F tipi bir kalkışma olduğunu hemen anladım” dedi.
KARARGÂH ÜZERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ HELİKOPTER
Bu sırada karargâhın üzerinde merkezin irtibat kuramadığı bir helikopterin dolaştığını belirten Temel, helikopterin Van Filo ve emniyete ait olmadığını öğrenmesinin ardından kendilerine yönelik tehdit teşkil edeceğini anladığını ve korumalarla emir astsubayına karargâhın korunması için hareket eden her şeye ateş edilmesi emrini verdiğini kaydetti. Korgeneral Temel, 15 Temmuz gecesini şöyle anlattı: “Helikopterin içindeki timin inip mevzilendiklerini söylediler. Van İl Jandarma Komutanı, benim ve onun korumaları, ayrıca 2 polis korumam dahil yanıma Kurmay Başkanı Albay Murat Temiz’i alıp helikopter pistine gitmek istedik. Yolda ‘Size telefonlar gelebilir, siz kalın, biz durumu kontrol edelim, sonra gelin komutanım’ dediler. Bunun üzerine karargâha döndüm. Onlar devam etti. Helikopterin yanına varmışlar. Kapıyı zorla açmışlar. Pilotu aşağı indirmek istemişler. Ancak özel tim yere inmiş ve mevzilenmiş.
SÜRATLE KAÇMIŞLAR
Binbaşı İsmail diye kendisini tanıtan birinin orada telefonla konuştuğunu duymuşlar. Korumalar yaklaştıkça o uzaklaşıyormuş, niçin geldiklerini sorduklarında, ‘Apandisit rahatsızlığı olan birini almaya geldik’ gibi bir şey söylemiş. Helikopterdeki pilotu bizim korumalar zorla indirmeye çalıştığı sırada mevzilenen tim hızla helikoptere doluşmuş, son iki kişiyi helikopter yerden 1-2 metre yüksekteyken almış ve süratle kaçmışlar. Bir süre sonra kimliği belli olmayan, helikopterin Hakkâri’den ikmal yapıp, bilinmeyen bir yöne hareket ettiğini öğrendik.
‘SİİRT’TE TERTİBAT ALIP EŞİMİ ARAMIŞLAR’
Helikopterin Şırnak’a inmediğini, kalktığı merkez olan Özel Kuvvet Harekât Üssü’ne indiğini öğrendik. Helikopterle normalde gideceğim yer Siirt’ti ancak ben fikir değiştirip Van’a inmiştim. Planlı iniş yerim olan Siirt’te tertibat alındığını, silahlı ve coplu personelin bekletildiğini öğrendim. Hedef olduğumu anladım. Hatta Ankara’daki evimi bir general aramış, ‘Komutanımla görüştünüz mü?’ diye eşime sormuş, eşim de benle görüştüğünü ifade etmiş. Arayan kişi telefonu kapatmış.”
TİM KOMUTANI ‘İNFAZ EMRİ ALDIK’ DEMİŞ
Temel, Özel Kuvvet Tim Komutanı’nın şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, Siirt’e gidip “hain” olduğunu söyledikleri bir generali infaz etme emri aldıklarını ancak Siirt üzerine geldiklerinde Van’a devam etmeleri için emir verildiğini ifade ettiğini başsavcıdan öğrendiğini belirtti. Temel, bu nedenle 13 askeri personelin Silopi’de tutuklandığını kaydetti.
"HUDUTİ, AÇIKLAMAYI ZAMANINDA YAPMAYINCA BEN YAPTIM"
Korgeneral Temel darbe girişimi gecesi şu an tutuklu bulunan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile görüntülü telefonla irtibat kurduğunu, kendisine, “Bu F tipi (FETÖ) bir kalkışma, bu emre kesinlikle uymayacağım, hiyerarşiyi bozmayalım komutanım” dediğini anlattı.
Temel ifadesinde, “Komutanım ben televizyona bir açıklama yapmayayım, hiyerarşi bozulmasın, siz bir açıklama yapın’ dedim. Kendisi de ‘Tamam’ dedi.
Ancak açıklamayı televizyonda göremeyince tekrar arayıp, ‘Yazdınız mı komutanım, okuyun bir zahmet, bakalım’ dedim. Kendisi de bunu okudu. Ben de ‘İyi olmuş, yayınlayın’ dedim. Bir süre geçti yine yayınlanmadı. Niçin yayınlanmadığını sormak için aradığımda, emir subayı telefona çıktı. Bunun üzerine ben açıklama yaptım” diye konuştu.
‘VURUN EMRİ VERDİM’
Darbe girişimi günü Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndan emre aykırı olarak çıkan iki komando taburunun Cizre’ye sokulmaması ve gerekirse vurulması emrini kendisinin verdiğini ifade eden Temel, Şırnak Valisi ile görüştüğünü ve yolu kesmelerini söylediğini, bu konuda 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin kendisine verdiği bir emir olmadığını kaydetti. Temel, Silopi’de geçici görevli bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in görev yerini bırakıp Bolu’ya gitmek istediği duyumunu alır almaz, bu tuğgeneralin yerini terk etmesi durumunda vurulması emrini verdiğini de belirtti.
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