2 Milyon Öğrenci, 25 Bin Yetimle Kardeş Oldu

»Ana Sayfa»Etkinlik
23.01.2017 11:00
2 Milyon Öğrenci, 25 Bin Yetimle Kardeş Oldu
​​​​​​​İHH’nın "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi bu yılın ilk döneminde de 81 ilde devam etti. Proje ile birlikte 2 milyonu aşkın öğrenci, 25 bine yakın yetime kardeş oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen desteğiyle ‘Geleceğin İyiliksever Türkiye'sini bugünden inşa etmek üzere hayata geçirdiği "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi bu eğitim ve öğretim döneminde de 81 ildeki okullarda uygulanmaya devam etti.

Çocukları küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, başkalarının dertleriyle dertlenen, duyarlı nesiller olarak yetiştirebilmeyi hedefleyen proje çerçevesinde 2016-17 eğitim döneminde 81 ilde 9 bin 242 okulda 24 bin 148 yetimle kardeş oldu. 2 milyonu aşkın öğrenci, iyiliklerde yarışarak önemli bir sosyal sorumluluk projesin içinde yer aldı.

Kıtalar arası dostluk ve kardeşlik

Proje savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık gibi sebeplerle hem Türkiye'de hem de dünyanın başka ülke ve bölgelerinde babasını veya annesini kaybetmiş olan yetim çocukların günlük ihtiyaçlarının Türkiyeli öğrenciler tarafından karşılanmasını ve bu yolla dostluk ve kardeşliğin kıtalar arasındaki yegâne köprü haline gelmesini amaçlıyor.

Projeye nasıl destek olabilirsiniz?

Projeye katılan sınıfların bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca (birden fazla yetim kardeş edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak 100 TL toplaması gerekiyor. Çocuklar ve gençler, kardeşlerini İHH'nın Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında yetim çalışmalarını yürüttüğü ülke ve bölgelerden seçiyor.

Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren "Yetim Özet Bilgi Formu" posta veya e-posta yoluyla her sınıfa ayrı ayrı gönderiliyor. Gönderilen yetim bilgi formları sınıf panolarına asılabiliyor, böylece çocuklar destekledikleri yetimi her an hatırlama imkânı bulabiliyorlar. Sınıflar, dilerse yetim kardeşlerine mektup yazabiliyor ve destek verdikleri yetim kardeşlerinden mektup alabiliyorlar. Böylece Türkiye'den dünyaya uzanan yetim kardeşliği, mektup arkadaşlığıyla da pekiştirilebiliyor. Bir yılın sonunda dileyen sınıflar, sponsorluklarına aynı yetim kardeşleriyle devam edebiliyorlar.

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