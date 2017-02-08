“2. Dünya Savaşında Kurtardığımız Avrupa Vefasızlık Yapıyor!”

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ve birlik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Ted Malloch, Avrupa'yı vefasızlıkla suçladı.

Ted Malloch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupalıların AB içinde yer alıp almama ya da nasıl bir birlik inşa etmede kendilerinin karar vermesi gerektiğini kaydetti.

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden doğumunun ABD sayesinde olduğunu belirten Malloch, "Avrupa'yı bügünkü haline getiren, bizim kanımız, bizim terimiz, bizim gözyaşımız ve bizim paramızdı. Şu anda elimizde, Amerikan karşıtlığından ziyade bir dereceye kadar minnettarlık olsaydı daha iyi olurdu." dedi.

AB karşıtı açıklamalarıyla tepki çekiyor

Malloch, daha önce de avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro) sadece ölmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım." demişti.

Başka bir açıklamasında Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır." diyerek AB'yi hedef almıştı.

AA