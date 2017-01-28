“2 Bin 477 IŞİD ve PKK/PYD’li Etkisiz Hâle Getirildi”

»Ana Sayfa»Suriye
28.01.2017 15:58
“2 Bin 477 IŞİD ve PKK/PYD’li Etkisiz Hâle Getirildi”
Beş aydan fazla bir süredir devam eden “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında bugüne kadar 2 bin 156 IŞİD ve 321 PKK/PYD mensubunun etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos’ta başlatılan “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alanda konrtolü ele geçirdi.

9 Aralık’ta başlatılan el-Bâb’a yönelik harekât kapsamında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı, kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr el-Mukri meskun mahalleri ise kontrol altına alındı.

“Fırat Kalkanı” isimli harekâtın başlangıcından bugüne kadar bin 864’ü ölü olmak üzere 2 bin 156 IŞİD, 306’sı ölü olmak üzere 321 PKK/PYD mensubu etkisiz hâle getirildi. Ayrıca, 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü bir şekilde infilak ettirildi. Türk Hava Kuvvetleri (THK) tarafından da toplam bin 332 hedef imha edildi.

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