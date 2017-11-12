2 Bin 394 Rütbeli Askerin Ataması Yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlarda çok ciddi operasyonlar yapıldığını, ihraçlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Hızlı bir şekilde bu ihraçların açığını kapatmak için çalışma yapıyoruz. Bunun sonucunda 15 Temmuz’dan sonra eğitime alınan 868 ilk subay teğmenlerimizin atamasını 10 gün içinde gerçekleştireceğiz. Bunlar dört yıllık üniversite mezunları arasından 15 Temmuz’dan sonra alınan, eğitilen ve şimdi mezun olan subaylar." dedi.

"Hain örgütün oraya nüfuz etmesi, oradaki gençleri, subayları zehirlemesi nedeniyle ortaya çıkan o açığın kapatılması için ilk çalışmayı bu şekilde yaptık." bilgisini aktaran Canikli, şöyle devam etti:

"Şimdi şu an, yine 9 ay sonra teğmen olarak nasbedilmek üzere 2 bin 500 subay adayının mülakatı devam ediyor. Onlar da inşallah bu ay içerisinde tamamlanacak. 9 ay sonra onları da subay, teğmen olarak nasbedeceğiz. Bütün bunlar yeni kurulan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriliyor. İnşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde bu şekilde ortaya çıkan subay ve astsubay açığının tamamı kapatılmış olacak."

Bakan Canikli, 9 ay önce iki yıllık yüksekokul mezunları arasından astsubay yetiştirmek üzere seçilen bin 526 gencin de 10 gün içinde astsubay olarak atamasının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

EUROSAM Konsorsiyumu

Canikli, 2002 yılında savunma sistemlerinin sadece yüzde 18'inin yerli imkanlarla üretilebildiğini söyledi.

Bunlara da çok teknoloji içermeyen, sofistike olmayan, harcı alem savunma ürünleri denilebileceğini belirten Canikli, "Onlarla kalmış olsaydık, sadece onlarla yola çıkmış olsaydık, onlarla bu toprakları savunmaya çalışıyor olsaydık kesinlikle başarma şansımız olmazdı ya da bedeli çok ağır olurdu." diye konuştu.

Canikli, Rusya'dan S 400 füzelerinin satın alındığını anımsatarak, "O iş bitti, S 400 füzeleri satın alınmıştır bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EUROSAM'ın, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri konsorsiyumu çerçevesinde kurulmuş bir şirket olduğunu dile getiren Canikli, "Türkiye S 400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi." dedi.