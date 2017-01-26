1915 Çanakkale Köprüsü İhalesini Kazanan Belli Oldu

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi Güney Koreli Daelim Group ve SK ile Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin oluşturduğu ortak girişim grubunun kazandığını açıkladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan otoyolu projesi ihalesi için dört grup teklif verdi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi Güney Koreli Daelim Group ve SK ile Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin oluşturduğu ortak girişim grubunun kazandığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 'Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu' projesinin Malkara-Çanakkale kesimi için, yap-işlet-devret modeli ihale açtı. Dört ortak girişim grubu teklif verdi.

Teklif veren firmaların isimleri şöyle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG

2- IHI (Japonya) - Itochu (Japonya) - Join (Japonya) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japonya) OGG

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG

4- IC İçtaş - Astaldi (İtalya) OGG

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi Güney Koreli Daelim Group ve SK ile Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin oluşturduğu ortak girişim grubunun (OGG) kazandığını açıkladı.

Buna göre, Kore-Türk OGG köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu. Bakan Arslan, komisyonun çalışmalarına devam edeceğini, teknik ve ayrıntılı çalışmaların ardından en kısa süreyi veren grupla sözleşme imzalanacağını söyledi.

Projenin detayları

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Sefer Tırman, projeyi şöyle anlattı:

"1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Otoyol ve köprünün tamamı 2x3 şeritli olacak. İnşaat süresi 5,5 yıl olarak planlanmış olup, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'te köprü ve otoyol hizmete açılacak şekilde planlama yapıldı."

İhale için 11'i yabancı 24 şirketin ihale dokümanı satın aldığını belirten Tırman, bunlardan 4 ortak girişimin grubunun (OGG) teklif verdiğini bildirdi.

Komisyonun en kısa sürede teklif dosyalarının yeterlilik değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, teklif zarflarını açacağını söyleyen Tırman, "En kısa sözleşme süresini teklif eden istekliyi ihaleyi kazanan olarak ilan edecektir" dedi.

AA