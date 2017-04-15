19 Eski Polis Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
15.04.2017 13:19
19 Eski Polis Tutuklandı
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Gülen örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 27 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandı.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Gülen örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 27 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, örgüt bağlantıları olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 32 emniyet mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 13 ilde 10 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 27 eski emniyet personeli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 emniyet mensubu aranıyor.

Kaynak: AA

 

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