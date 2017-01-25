19 'Bylock'çu Askere 15'er Yıla Kadar Hapis İstemi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
25.01.2017 19:12
19 'Bylock'çu Askere 15'er Yıla Kadar Hapis İstemi
İstanbul'daki FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, 19 asker hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan örgüt mensuplarına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle aralarında subayların da bulunduğu 19 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı. FETÖ'nün yapılanmasıyla örgütün eylemlerine yer verilen iddianamede, örgütün TSK içerisinde nasıl yapılandığı ve ne tür faaliyetler yürüttüğü anlatıldı.

Örgütün haberleşme amacıyla sadece kendi üyelerinin kullandığı belirlenen "ByLock" programına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldığı ve bunlara yönelik soruşturmaların sürdüğü vurgulandı. İddianamede, 19 tutuklu FETÖ şüphelisi askerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

AA

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