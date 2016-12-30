18 Maddelik Anayasa Değişikliği Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

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30.12.2016 07:29
18 Maddelik Anayasa Değişikliği Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.

Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.

AA

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