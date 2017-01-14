1734 Kişi İnternette "Terör Propagandası" Suçundan Dolayı Tutuklandı

»Ana Sayfa»İnternet
14.01.2017 13:41
1734 Kişi İnternette "Terör Propagandası" Suçundan Dolayı Tutuklandı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada “terör yanlısı” paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada “terör yanlısı” paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yapılan tespitlerin ardından terör ekiplerince düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi. Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan şüpheliler arasında Reina saldırısını “mezhep çatışmasına dönüştürmek isteyerek infial yaratıcı paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanan Barbaros Şansal ile yine yaptığı paylaşım nedeniyle aranan, Türkiye'nin ilk korku filmlerinden biri olan Dabbe'nin yönetmeni olan Hasan Karacadağ da bulunuyor.

Şansal, Reina'ya düzenlenen saldırının ardından twitter'dan “İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar insanları silahla taradı. Özeti budur” yazılı açıklama yaparken, Can Batuta adını kullanan Karacadağ ise yine twitter üzerinden “2017 Nisan-Mayıs. Suriye batağında Türk askerini bekleyen kimyasal saldırı. Takip edin yazacağım” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Şansal ve Karacadağ'ın yanı sıra haklarında işlem yapılan kişilerden bazılarının bölücü terör örgütü elebaşının açıklamalarını yazdığı ya da terörist fotoğrafları altında örgüt propagandası yaptığı, bazılarının da infial yaratacak (İzmir'de neden patlama olmuyor? / Patlama ve PKK ayaklanmalarının olacağı iller) şekilde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Kaynak: Yeni Şafak

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Twitter'a 'Tweet Düzeltme Butonu' Geliyor31 Aralık 2016 Cumartesi 10:15
  • İnternet Üzerinden “Terör Propagandası” Yapan Bin 656 Kişi Tutuklandı24 Aralık 2016 Cumartesi 17:56
  • Twitter İlk Kez Türkiye’ye IP Numaralarını Verdi24 Aralık 2016 Cumartesi 06:43
  • Devlet Hackerları İstihdam Edecek24 Aralık 2016 Cumartesi 06:38
  • THY Uçaklarında İnternet Dönemi17 Aralık 2016 Cumartesi 13:50
  • Facebook'tan 'Yalan Haber' Butonu17 Aralık 2016 Cumartesi 11:46
  • Türkiye İnternet Hızında Dünyada 64. Sırada15 Aralık 2016 Perşembe 14:43
  • Mobil Cihazlardaki Kur'an-ı Kerim Uygulamaları İçin Uyarı04 Aralık 2016 Pazar 23:48
  • 2017’de Uçakta Hızlı internet Hizmet Verilmeye Başlanacak27 Kasım 2016 Pazar 15:39
  • Yıl Sonuna Kadar Dünyanın Yarısı Çevrim İçi Olacak22 Kasım 2016 Salı 22:12
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim