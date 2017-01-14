1734 Kişi İnternette "Terör Propagandası" Suçundan Dolayı Tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada “terör yanlısı” paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada “terör yanlısı” paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yapılan tespitlerin ardından terör ekiplerince düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi. Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan şüpheliler arasında Reina saldırısını “mezhep çatışmasına dönüştürmek isteyerek infial yaratıcı paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanan Barbaros Şansal ile yine yaptığı paylaşım nedeniyle aranan, Türkiye'nin ilk korku filmlerinden biri olan Dabbe'nin yönetmeni olan Hasan Karacadağ da bulunuyor.

Şansal, Reina'ya düzenlenen saldırının ardından twitter'dan “İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar insanları silahla taradı. Özeti budur” yazılı açıklama yaparken, Can Batuta adını kullanan Karacadağ ise yine twitter üzerinden “2017 Nisan-Mayıs. Suriye batağında Türk askerini bekleyen kimyasal saldırı. Takip edin yazacağım” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Şansal ve Karacadağ'ın yanı sıra haklarında işlem yapılan kişilerden bazılarının bölücü terör örgütü elebaşının açıklamalarını yazdığı ya da terörist fotoğrafları altında örgüt propagandası yaptığı, bazılarının da infial yaratacak (İzmir'de neden patlama olmuyor? / Patlama ve PKK ayaklanmalarının olacağı iller) şekilde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Kaynak: Yeni Şafak