17 İldeki FETÖ Operasyonunda 19 Tutuklama
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"'u kullandığı iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Mart'ta Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Denizli, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Van, Kayseri, Sakarya, Aksaray, Elazığ, Siirt, Diyarbakır ve Ağrı'da hakkında yakalama bulunan 23 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 23 kişi gözaltına alınmıştı.
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