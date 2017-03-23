17 İlde Bylock Operasyonu

İstanbul merkezli 17 ilde ByLock kullandığı tespit edilen 60 eski emniyet personeline yönelik operasyon başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişteki Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten çıkarılan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 60 emniyet personelinin, Gülen örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat'ta 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin, evlerdeki aramaları sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, evlerdeki aramalarda bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.