16 Tır İnsani Yardım Konvoyu Amasya’dan Suriye’ye Doğru Yola Çıktı

Amasya’da mazlum Suriye halkına acil kış desteği kapsamında toplanan 16 tırlık yardım Suriye’ye doğru yola çıktı.

İHH Amasya Derneğinin Merzifon, Gümüşhacıköy, Suluova, Taşova, Havza, Erbaa İHH Temsilcilikleri ile müşterek yürüttüğü Halep ve Suriye’ye İnsani Yardım Organizasyonu ile, konuya duyarlı STK’lar, Belediyeler, Kurumlar, işadamları ve halkın gönüllü çaba ve bağışlarıyla oluşturulan yaklaşık 700 bin TL değerinde toplam 430 tın insani yardım malzemesi yüklü 16 tır, 8 Ocak 2016 Pazar günü ikindi namazını müteakip yapılan Basın Açıklaması ve duanın ardından, Halep’ten tahliye edilenler ile Telefar’dan sürülen Türkmenler ve Suriye’de kamplarda yaşayan diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Amasya’dan Reyhanlı ve Kilis’e gitmek üzere konvoy halinde yola çıktı.

Konvoya katılmak üzere Suluova İlçesinden teşkil edilen 2 tır ile Taşova İlçesinden teşkil edilen 1 Tır Cuma günü, Erbaa'dan teşkil edilen 1 tır Cumartesi günü, Gümüşhacıköy ile Merzifon’dan teşkil edilen 1 tır ile Merzifon’dan teşkil edilen 9 tır Pazar günü yapılan basın açıklamaları ve duaların ardından toplanma merkezi olan Amasya’ya uğurlandı. Merzifon’daki uğurlamaya başta İlçe Kaymakamı ve protokol olmak üzere kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Erbaa’da Belediye Başkan Yardımcısı ile Taşova’da Belediye Başkanının katıldığı uğurlama törenine halk yoğun ilgi gösterdi.

Konvoya Amasya’dan katılan 3 tırla birlikte oluşan 16 tırlık yardım konvoyu, Pazar günü ikindi namazını müteakiben Amasya’da yapılan basın açıklaması ve duanın ardından Hatay Reyhanlı’da bulunan İHH Suriye Yardımları Koordinasyon merkezi ve İHH Kilis Suriye Yardımları Koordinasyon merkezine ulaştırılmak üzere uğurlandı. Amasya’daki uğurlamaya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR’de katıldı ve bir konuşma yaptı.

Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Recep ELİAÇIK tarafından okunan Basın Açıklamasında bu yardım konvoyunun niçin teşkil edildiği, Suriye halkının kıyamına yardım etmenin zarureti üzerinde duruldu. İHH Amasya Temsilciliği Yetim Sorumlusu Fatih AKGÜL eşliğinde başta Suriye mazlumları olmak üzere Ümmet ve tüm mazlumların kurtuluşu için yapılan duanın ardından konvoy Reyhanlı ve Kilis’e gitmek üzere yola çıktı.

Yardım tırlarının Reyhanlı ve Kilis’e ulaşması ve bilahare Cilvegözü ve Kilis Sınır kapılarında ki tampon bölgelerde Suriye’den gelen İHH tırlarına aktarılarak, Suriye içindeki yardım merkezlerine ulaştırılmasına nezaret etmek üzere İHH Amasya Yönetiminden Serdal BENLİ, Mustafa SİEL, Selami KÜÇÜK ile Ömer Volkan SEZER’in yanı sıra, Amasya İHH Derneğine bağlı olan Merzifon İHH Temsilciliğinden Muhammet Yavuz ÇİNTAŞ ile Ferdi TAŞDEMİR, Suluova İHH Temsilcisi Cemil KÜPCÜ, Memur Sen Amasya Şube Başkanı Recep ELİAÇIK, Amasya AK Parti Gençlik Kollarından Ali Alperen KARACA, Havza İHH Temsilciliğinden Numan KURT, Kudret ERGÜL, Eyüp AYDOĞDU, Muhsin YILDIZ, Ahmet YILMAZ, Şükrü SAĞLAM ve Veli TÜRKMENOĞLU’dan oluşan bir heyet nezaret edecek.

Heyette bulunanlar teslimatı müteakip iki grup halinde Pazartesi ve Salı günleri Suriye’deki çadır kentler ve buralarda yaşayan kamp sakinlerini ziyaret edip gözlemlerde bulunacaklar. Heyet mensupları ayrıca Reyhanlı’da Suriyeli muhacirler için faaliyete geçmiş olan çeşitli yetimhane, sağlık ve sosyal tesislerinde de gözlemlerde bulunacaklar.

Amasya İHH Temsilciliği önderliğinde teşkil edilen bu konvoya en büyük katkıyı, Merzifon İHH Temsilciliği ve Merzifon Kaymakamlığının özverili çabaları ve teşvikleriyle Merzifonlu iş adamları ve halkı yardım yaptılar ve 1 tırı Gümüşhacıköy ile müşterek olmak üzere 9 tır yardım topladılar.

Amasya Merkez’den teşkil edilen 3 tıra ise, Amasya’da Belediyesi ile Hayatcan Derneği 1 tır ile katkıda bulunurken, diğer 2 tıra Memur Sen’in yanı sıra, Özgür Der Amasya Temsilciliği ile Hızır-der ve İlim Yayma Cemiyeti, Akyazılılar Derneği ve Galatasaraylılar Derneği ile Emmioğlu Mermer çalışanları katkı sağladılar. Suluova Belediyesi de konvoya 1 tır yardım malzemesi ile katıldı. Erbaa ve Taşova Belediyeleri de ilçelerinde teşkil edilen yardım tırlarına katkıda bulundular.

Gönderilen bu yardım tırları ile Suriye kıyamının başladığı Mart 2011’den bu güne değin geçen 6 yılda İHH Amasya Temsilciliğince gönderilen yardım tırları sayısı 15 gün önce Havza’dan gönderilen 2 tırla birlikte 68’ye ulaşmış oldu. İki hafta sonra 21 Ocak'ta Havza'dan 2 tır daha gönderilerek İHH Amasya bünyesinde Suriye bu son 1 ay içinde toplam 20 Tır gönderilmiş olacak. Yine 2 hafta önce Amasya belediyesince Halep’e 10 tır insani yardım konvoyu gönderilmişti. Böylece diğer kuruluşların gönderdikleri ile beraber 6 yılda Amasya ve İlçelerden gönderilen yardım tırı sayısı 90'a ulaşmış olacak.

Halep’in Esed ve destekçilerince tamamen işgalinin ardından İdlib’e tahliye edilen 45 bin sivil ile, Irak Telefar’da Şii Türkmenlerce sürülüp Suriye Azez’e sığınan 10 bin Sünni Türkmen’in acil ihtiyaçları ile, Suriye’de bulunan kamplarda yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan diğer Suriyelilerin acil ihtiyaçlarında kullanılacak olan 16 tırlık yardım konvoyunda 340 ton un, 25 ton patates, 5 ton muhtelif kuru gıda, 200 paket çocuk bisküvisi ile hepsi birinci el olmak üzere 500 adet battaniye, 1000 adet muhtelif giysi, 1330 adet çocuk montu, 150 çocuk poları, 1000 adet iç çamaşırı, 1800 adet takım çocuk elbisesi, 1750 çift ayakkabı, 2200 paket çocuk bezi, 1500 paket kadın hijyenik malzemesi ve başka acil ihtiyaçlar bulunuyor ve bu malzemelerin maddi değeri 700 bin TL civarında.

Yardım tırlarından 7 tanesi Reyhanlı Cilvegözü Sınır kapısından, 9 tanesi Kilis Öncüpınar sınır kapısından İHH Suriye Yardımları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla, bizzat Suriye içindeki mağdur halka ulaştırılacak.

Yardım tırlarında bulunan 340 ton unun önemli bir kısmı ise, İHH’nın Suriye içindeki kamplardaki ihtiyaç sahiplerine düzenli dağıttığı ekmeklerin üretildiği Ekmek Fabrikalarında kullanılacak.

Tırların Uğurlanması Esnasında Yapılan Basın Açıklamasının Tam Metni Şöyle;

TÜRKİYE HALKI SURİYE HALKININ YANINDADIR

Mazlum Suriye halkının zalim Esed rejimine karşı Mart 2011’de başlattığı kıyam 6. yılına girmiş durumda. Bu kıyam sürecinde Esed rejimi şebbihaları ile destekçisi Şiaperest İran ve yardakçısı Hizbullat ile emperyalist Rusya’nın insanlık dışı saldırıları ve güya Suriye halkının yanında olduğunu iddia eden ABD ve Avrupa’nın ihanetleri ile işkencelere, tecavüzlere, katliamlara maruz kalan mazlum Suriye halkı şimdiye değin içlerinde binlerce çocuk ve kadınında bulunduğu en az 500 bin kayıp vermiş durumda.

Bu zulümler ve kayıpların yanında, evleri yakılıp yıkılan 5 milyon kişi Suriye dışında, 6 milyon kişi ise Suriye içinde muhacir konumunda düşmüş durumda ve bunların tahminen 3 milyonu Türkiye sınırları içindeki kamplarda ve şehirlerde yaşam mücadelesi vermekte.

Her ne kadar Türkiye’deki devletçe kurulan kamplarda ve şehirlerde kalan Suriyeli muhacirlerin durumu gün geçtikçe iyileşmekte ise de, Suriye içinde savaş bölgelerinde kalan ve özellikle çadır kentlerde kalan halkın durumu içler acısı. Derme çatma çadırlarda, çamur içinde kar ve yağmur altında barınaksız yada yıkılan evlerin enkazlarında, keskin nişancılar, Rus ve ABD uçakları Esed’in varil bombaları korkusu bir yana, aç ve susuz yaşama tutunmaya çalışıyor mazlum Suriye halkı.

Son olarak Halep’in Esed rejimi ile destekçileri Şiaperest İran ve emperyalist Rusya tarafından işgali neticesi Halep’ten tahliye edilen 45 bin sivil ile, Irak Telefar kentinde İran yardakçısı Şiparest Şii Türkmenlerce göçe zorlanan 10 bin civarında Sünni Türkmenin sığındığı Suriye’nin Azez Şehrinde çok acil ihtiyaç ortaya çıkmış durumda.

İHH Amasya Derneği olarak, başta Özgür-Der Amasya Temsilciliği ile Hızır-Der ve İlim Yayma Cemaati olmak üzere Ümmet duyarlılığına sahip STK’lar, Sendikalar ve Belediyelerle beraber, direnişin ilk gününden bu güne kadar geçen 6 yıl içinde mazlum Suriye halkının ve haklı direnişlerinin yanında olduk ve desteğimizi bu güne değin kesintisiz olarak yaptığımız konferanslar, eylemler, basın açıklamaları, fotoğraf sergileri, kermesler gibi etkinliklerle ortaya koyduk.

Suriye halkının haklı kıyamına olan kesintisiz manevi desteğimizin yanında, bu desteğimizi maddi anlamda da ortaya koymak ve Suriye içinde savaş mağduru halkın insani yardım ihtiyaçlarını gidermek için, Amasya ve İlçelerindeki konuya duyarlı STK’lar, Sendikalar, Belediyeler ve Kurumlar ile Amasya İHH Derneğine bağlı Merzifon, Havza, Erbaa, Taşova, Gümüşhacıköy ve Suluova İlçeleri İHH Temsilcilikleri ve gönüllüleri ile gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonları vasıtasıyla, şu ana kadar 52 tır insani yardım malzemesi ile Suriye halkının yaralarına karınca kararınca merhem olmaya gayret ettik.

Suriye’de gün geçtikçe daha da derinleşen insani krize bir kez daha müdahil olabilmek ve bilhassa Halep ve Azez’de yeni oluşturulmaya çalışılan çadır kentlerdeki mağdurların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Amasya İHH derneğine bağlı Merzifon İHH Temsilciliğince toplanan 9 tır, Erbaa İHH Temsilciliğince toplanan 1 tır, Taşova İHH Temsilciliğince toplanan 1 tır, Suluova İHH Temsilciliğince toplanan 2 tır ile Amasya Merkezde toplanan 3 tır olmak üzere toplam 16 tır insani yardım malzemesini, İdlib ve Azez’de acil yardım bekleyenlere ve Suriye’deki kamplarda yaşayan diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere buradan uğurluyoruz.

Yardım tırlarından 7 tanesini Reyhanlı Cilvegözü Sınır kapısından, 9 tanesi ise Kilis Öncüpınar sınır kapısında İHH Suriye Yardımları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Suriye içindeki mağdur halka ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Suriye yardımlarımız, Suriye halkı Esed rejimini devirip kendi özgür iradesiyle yönetimini oluşturup dış yardımlara ihtiyaç duymayacak duruma gelinceye kadar devam edecek olup, halkımızın yapacağı yardımlarla oluşturacağımız ve en az 10 tır olmasını hedeflediğimiz bir sonraki insani yardım konvoyunu ise 2017 Ramazan Bayramında göndermeyi planlıyor, halkımızın Suriye halkını unutmamasını ve yardımlarını devam ettirmesini temenni ediyoruz.

Göndermekte olduğumuz bu 16 tır yardım tırı ile, Suriye direnişinin başından bu güne Amasya ve İlçelerden Suriye içindeki mağdur halka bu güne kadar gönderdiğimiz yardım tırı sayısı 68’e ulaşmış durumda. İnşallah 2 hafta sonra 21 Ocak'ta Havza’dan göndereceğimiz 2 tırla birlikte bu sayı 70 olacak. Ayrıca Amasya Belediyesinin 2 hafta önce gönderdiği 10 tır ve başka kuruluşlarca gönderilen tırlarla birlikte, Amasya ve ilçelerden 6 yıldır Suriye’ye gönderilen yardım tırı sayısı 90 tıra yaklaşmış olacak. Bu durum Amasya Halkının Maddi Manevi Her Türlü Desteğiyle Suriye Halkının Yanında olduğunu ortaya koyuyor.

Halep’in tahliyesinin ardından İHH aracılığıyla 3 bine yakın tır Suriye’ye ulaştırılmış olup, Kızılay, AFAD ve diğer sivil yardım kuruluşlarının yardımlarını da dikkate aldığımızda, gönül rahatlığıyla Türkiye Halkı Suriye Halkının Yanındadır diyoruz. Artık Suriye mücadelesi sadece Suriye halkının değil, Türkiye halkının da mücadelesidir. Suriye halkı Esed rejimini devirdiğinde sadece kendi özgürlüğünü kazanmayacak, aynı zamanda Türkiye üzerine başta ABD ve İran olmak üzere, Rusya ve AB’nin beraberce kurmaya çalıştığı şer kumpaslarını da dağıtmış ve tüm İslam Ümmetin önüne yeni ufuklar açacaktır inşaallah. Bu nedenle Esed rejimi devrilene, Suriye halkı kendi özgür iradesiyle arzuladığı yönetimi kurana ve bizim yardımlarımıza ihtiyaç duymaz hale gelinceye kadar Suriye halkının maddi ve manevi yönden arkasında olmamız, hem kulluğumuzun ve ümmet kardeşliğimizin mutlak bir gereği, hem de Türkiye ve Ümmetin geleceği için hayati bir önem arz etmektedir.

Göndermekte olduğumuz bu yardım tırlarının teşkilinde bizimle beraber yoğun çaba gösteren Özgür-Der Amasya Temsilciliğine, bilhassa özverili çabaları işadamları ve halkı teşvik ederek 9 tır yardım malzemesi toplanmasına vesile olan İHH Merzifon Temsilciliği ve Merzifon kaymakamlığına, 1 tır yardım malzemesi toplayan Suluova Belediyesine ve bu güne kadar bize yaptıkları yardımların yanında, 2 hafta önce 10 tır yardım malzemesi göndermekle kalmayıp, bu kez de konvoyumuza 1 tır yardım malzemesi ile katılan Amasya Belediyesi ve Hayatcan Derneğine hassaten teşekkür ediyoruz.

Yine beldelerindeki yardım tırlarının teşkilindeki yardımları nedeniyle Taşova ve Erbaa Belediye Başkanlıklarına, Amasya merkez ve ilçe Memur-Sen Başkanlıklarına, Memur-Sen'e bağlı bulunan Genç Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Büro Memur-Sen, Toçbir Sen ve Sağlık-Sen üyelerine ve Hayatcan Derneği, Özgür-Der Amasya Temsilciliği, Hızırder ve İlim Yayma Cemiyeti, Akyazılılar ve Galatasaraylılar dernekleri ile duyarlı iş adamları ve tüm halkımıza, İlçe İHH Temsilciliklerimiz ile bu ilçelerdeki duyarlı STK, iş adamı ve halkımıza ve burada isimlerini zikredemediğimiz, maddi manevi katkıları ve dualarıyla bu konvoya katkıda bulunan herkese, bu çabaları ve yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz.

Rabbimizden Suriye halkının bir an önce zafere ve feraha erişmesini, Türkiye ve ümmete kurulan kumpasların darmadağın olmasını ve ümmetin önüne yepyeni ufuklar açılmasını, Suriye halkına yapılan yardımların amacına ulaşmasını ve maddi ve manevi katkı sağlayan herkesin Rabbimizin rızasına erişmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz.

Serdal BENLİ

İHH Amasya Temsilcisi

SURİYE VE TÜM ÜMMET MAZLUMLARI İÇİN YAPILAN DUA

Rabbimiz!

Her şeyin yaratanı, yaşatanı, sahibi, kendisine muhtaç olduğu, hiç kimseye muhtaç olmayan, sınırsız kudret ve yücelik sahibi, şükre ve övgüye ihtiyacı olmayan hamid sadece sensin. Kulluğumuzu, hamdımızı ve ibadetlerimizi kabul buyur.

Bizleri sana şirk koşmadan iman edenlerden, her daim sana hakkıyla şükür, hamd ve kulluk edenlerden, her daim razı olacağın şekilde hayatını tanzim edip yaşayabilenlerden, tüm hayatını salih amel kılabilenlerden eyle.

Rabbimiz!

Her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi kıyamet günü hesaba çekmek ve hak ettiği karşılığını vermek için eksiksiz kaydeden ancak sensin.

Burada senin huzurunda ve şahitliğin altında, sırf Rabbimiz Allah’tır dedikleri ve İslam için mücadele ettikleri için zalim Esed rejimi ile yerli ve yabancı işbirlikçileri tarafından katliama uğratılan Suriye Müslümanlarına desteğimizi ortaya koymak, senin taraftarlarının safında olduğumuzu ilan etmek ve desteğimizin maddi boyutu olan bu insani yardım malzemelerini yola çıkarmak için toplandık. Bu amelimizi salih, niyetlerimizi halis ve şahitliğimizi kabul eyle.

Rabbimiz!

Zalim Esed rejimi ile yerli ve yabancı işbirlikçilerince yurtlarından çıkartılan, açlık ve yokluğa mahkum edilen, hapishane ve işkencehanelerde acı çektirilen milyonlarca Suriyeli mazluma sabır ve kurtuluş nasip eyle. Onların gaziliklerini kabul ve mübarek eyle, bu amellerini ahiret kurtuluşları için vesile eyle.

Rabbimiz!

Zalim Esed rejimi ile yerli ve yabancı işbirlikçilerince yapılan saldırılar esnasında yakınları şehit edilen ve yaralanan Müslüman kardeşlerimize sabır, sekinet ve tevekkül nasib eyle. Bu dayanılmaz acılara karşı gösterdikleri sabır, metanet ve tevekküllerini ahiret kurtuluşları için vesile eyle.

Rabbimiz!

Zalim Esed rejimince acımasızca katledilen onbinlerce çocuk, kadın ve erkeğin şehitliklerini kabul ve mübarek eyle, onları vaad ettiğin Firdevs cennetleriyle ödüllendir.

Rabbimiz!

Bu soğuk kış günlerinde başta Suriye, Filistin ve Mısır olmak üzere Irak, Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan ve başka İslam beldelerinde, işgalci ve işbirlikçi rejimlerin zulümleri, yurtlarından çıkmak zorunda kaldıklarından yada savaş şartlarından dolayı zor şartlarda yaşayan mağdur ve mazlum kardeşlerimize genişlik ve ferahlık nasip eyle. Onların bu zor günlerden kurtulup, kendi vatanlarında İslamı özgürce yaşayabilecekleri güzel günlere kavuşmalarını nasip eyle.

Rabbimiz!

Başta Suriye ve Filistin olmak üzere, Irakta, Mısırda, Kafkasya’da, Doğu Türkistan’da, Arakanda ve dünyanın dört bir yanında, sırf Müslüman oldukları ve Rabbimiz Allah'tır dedikleri, sadece Sana kulluk etmek istedikleri, senin rızanı kazanmak amacıyla dinlerini ve İslam beldelerini korumak uğruna mücadele ettikleri için zulme uğratılan, katledilen, işkence edilen, yurtlarından sürülen tüm müminlere ve mücahitlere mücadelelerinin sonuna kadar dayanabilecekleri azim, sabır ve en kısa zamanda açık zaferler nasip eyle.

Rabbimiz!

Ümmetin son kalesi ve ümidi konumuna gelen Türkiye üzerine FETÖ belasınca 17 Aralık Sürecinde başlatılıp 15 Temmuz darbe girişimi ile zirveye çıkan ve arkasından devreye sokulan terör saldırıları ile kurulmaya çalışılan kumpaslara karşı bizlere yardım eyle. Onların kumpaslarını başlarına geçir ve Türkiye’nin başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm ümmetin mazlumlarına yardım için gösterdiği çabaları başarıya ulaştır.

Rabbimiz!

Ümmetin son kalesi ve ümidi konumuna gelen Türkiye içindeki İslam düşmanı ve batı aşığı işbirlikçilerin hainliğinden ve iç savaş çabalarından; İslam düşmanı esaslı bir kavmiyetçilikle Türkiye’yi içten ve dıştan terör saldırılarıyla zayıflatmaya çalışan PKK/PYD ile İslam adına yaptıklarıyla İslama ve Müslümanlara İslam düşmanlarından daha büyük zararlar veren IŞİD belasına karşı bizlere yardım eyle, bunların tuzaklarını başlarına geçir.

Rabbimiz!

Bizleri her daim Müslümanların, İslam ümmetinin, senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların ve mağdurların yanında ve safında, her daim razı olacağın saflarda kıl. Bizleri onların yar ve yardımcısı, destekçisi eyle.

Rabbimiz!

Bizleri İslam düşmanlarının ve hainlerin; ırkını, devletini, mezhebini, meşrebini önceleyenlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların yanında ve safında, onlara yar ve yardımcı olmaktan uzak tut.

Rabbimiz!

Bizlere sadece sana kulluk etmeyi, İslam’ın ve Peygamberimizin izzet ve onuru için mücadele etmeyi, ümmet bilinciyle tüm Müslümanları sahiplenmeyi, daima mazlumların ve mağdurların yanında olmayı nasip eyle. Daima haklıların, mazlumların, Ümmetin, senin yolunda cihat edenlerin yanında durabilme izzetiyle izzetlendir bizleri.

Rabbimiz!

Bizlere dünyada onurlu ve temiz bir hayat, ahirette gerçek kurtuluşa eriştirmek için indirdiğin Kur’anı anlayarak okumak suretiyle, en büyük nimet olan sıratı müstakim üzere yaşayıp ölebilme, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verebilme ve sonsuz cennete kavuşma nimetiyle nimetlendir.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.