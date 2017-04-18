16 Nisan Referandumunda AK Parti’nin Oyları Nerede Arttı, Nerede Azaldı?
ŞUAYP KOYTAK / HAKSÖZ-HABER
Referandumun kaybedeninin kim olduğu tartışmalarının hız kazandığı bir vasatta gerçek tablo da gittikçe netlik kazanıyor. 7 Haziran’da aldığı % 16,3'lük oyu 1 Kasım’da %11,9'a düşüren MHP'nin 16 Nisan’da AK Parti’ye desteğinin beklenen oranın çok altında ve hatta bazı yerlerde yok denecek kadar az olduğu anlaşılıyor. Buna karşın Doğu-Güneydoğu’da ise "EVET" oylarında yüzde 20’ye varan bir artış olduğu görüldü.
“Evet” bloğunun ortağı MHP'nin parti içi kavgalarla çalkalandığı, Bahçeli'nin parti milletvekilleri üzerindeki etkisinin aynı oranda delege ve seçmenler üzerinde olmadığı hususu, kayıp tarafında, kayba sebebiyet olanın MHP olduğuna işaret ediyor gibi.
Yine MHP'nin yakın bir döneme kadar karşı olduğu bir konuyu kitlesine anlatmakta zorluklar yaşadığı da seçmeninin tavırlarından hissediliyordu. MHP'nin güçlü olduğu yerlerden beklenen desteğin gelmediğinin ortaya çıkması da söz konusu iddiayı doğruluyor. Doğu ve Güneydoğudaki şehirlerde ise %20'lere varan oy artışı "EVET"teki payın asıl kaynağını göstermekte.
Aşağıdaki tabloda düşen oyların MHP'nin güçlü olduğu yerlerde olduğu açıkça görülmekte.
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