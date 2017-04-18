16 Nisan Referandumu ve Anketçilerin Hüsranı

Pazar günü yapılan referandumda AK Parti'ye çalışma yapan A&G, GENAR ve Andy-AR şirketleri büyük bir hüsran yaşadı. Adil Gür (A&G) ise yüzde 60.8 "evet" tahminiyle bütün zamanların en büyük fiyaskosuna imza attı.

Karar gazetesi, 16 Nisan referandumuna anket şirketleri üzerinden bakan bir habere yer verdi. Özellikle de iktidar partisinin geniş desteğine mazhar olan Adil Gür (A&G) gibi anket şirketlerinin hüsranını ortaya koyan Onur Hasançebioğlu - Mustafa Fidan imzalı haber şöyle:

İktidar Kazandı, Anketçileri Kaybetti

16 Nisan Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumunda anket şirketleri de büyük bir sınavdan geçti. Bazı şirketler bu zorlu eşiği başarıyla geçerken bazıları ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sonuçta AK Parti'nin destekliği paket halk onayından geçerken, iktidar partisine hizmet veren anket şirketleri başarılı olamadı.

Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan 5 anket şirketi halkoylamasının yüzde 51.4 evet yüzde 48.6 hayır sonucuna yakın tahminleriyle dikkat çekti. En isabetli tahminleri Murat Gezici’nin sahibi olduğu Gezici Araştırma Şirketi, Bekir Ağırdır’ın şirketi KONDA, İbrahim Uslu'nın ANAR'ı, İbrahim Dalmış'ın Pollmark'ı ve Recep Sazkaya'nın Varyans Araştırma şirketi yaptı.

Gezici’nin son anketinde evet 51.3, hayır yüzde 48.7 olarak çıkmıştı. KONDA’nın son anketindeki tahmin ise 51.5 evet, 48.5’ti. ANAR 52 evet, 48 hayır, Pollmark da yüzde 51 evet, yüzde 49 hayır'ı buldu. Varyans Araştırma ise, önce 53 evet, 47 hayır ve son haftaya girilirken de yüzde 52 "evet"i ölçmeyi başardı.

A&G KAYBETTİ, AKAM KAPANDI

Referandum anketlerinde en dikkat çekici sonuç ise süreçte AK Parti'ye çalışan üç şirketin de isabet kaydedememesi oldu. A&G, Genar ve Andy-Ar şirketlerinin üçü de referandum sonucunu tahmin edemeyerek kötü bir sınav verdi. En kötü tahmini yaparak seçimin kaybedeni ise A&G şirketinin sahibi Adil Gür oldu. Gür, referandum öncesi son anketinde iddialı bir tahminde bulunarak 60.8 evet, 39.2 hayır sonucu çıkacağını açıklamıştı.

Bütün zamanların en kötü tahmini olarak kayda geçen bu anketin ardından araştırma sektöründe büyük sansasyon yaşandı. GENAR yüzde 54.3, Andy-AR ise yüzde 53.7 evet tahminiyle başarısız oldular. Öte yandan, AKAM’ın iddialı tahmini de tutmadı. Referandumdan 42.25 evet, 57.75 hayır sonucu çıkmazsa şirketini kapatılacağını ilan eden AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, sonuçların netleşmesinden sonra verdiği sözü tuttu. Özkiras, Twitter hesabından şirketin kapandığını ve başka bir isimle de açılmayacağını duyurdu. Kötü tahmin yapan bu iki anket şirketini, yüzde 48.8 ‘evet’ tahmini yapan SONAR ile sandıktan yüzde 56.5 evet çıkacağını açıklayan MAK izledi.