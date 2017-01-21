16 Eski Asker ByLock’tan Gözaltına Alındı

Nevşehir merkezli 10 ilde, Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandığı iddia edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 16 eski mensubu gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda, Gülen örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları öne sürülen, KHK ile meslekten ihraç edilmiş Yarbay Z.E, teğmenler M.D. ve İ.E.Ö, astsubaylar A.O, S.A, E.Ş, B.B, S.D, Y.I, M.Ç, D.T, F.B, uzman jandarmalar E.T. ve N.Y, Uzman Jandarma Çavuş N.A. ile Uzman Çavuş M.İ. gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski asker de aranıyor.