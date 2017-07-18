“155 Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya Baskın Düzenledi”

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 155 kişiden oluşan fanatik Yahudi grubu ve 312 turistin işgalci İsrail polisinin eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği belirtildi.

Öte yandan, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin basın sorumlusu Firas Dibs, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermeden Mescid-i Aksa’nın itfaiye dairesinden Adnan Ebu Subeyh adlı itfaiyeciyi gözaltına aldığını belirtti.

Kudüs’te Gerilim Devam Ediyor

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirmesinin 3. gününde Kudüs’te gerilim tırmanıyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif’e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa’nın Aslanlı (el-Esbat) Kapısı’nda kıldı.

“Dedektörlerden Geçmeyeceğiz”

Dibs, bu konuya dair açıklamasında vakıf görevlilerinin metal dedektörlerinden Mescid-i Aksa’ya girmeyi reddederek, Harem-i Şerif’in Meclis Kapısı’nda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizim tavrımız açıktır. Biz de bu kutsal şehrin şeyhlerinin kararına bağlıyız. İslami ve ahlaki olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu metal dedektörlerinden geçerek Aksa’ya girmeyeceğiz.” dedi.

Kaynak: AA