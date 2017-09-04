26 Milyon nüfuslu Nepal’de Müslümanların sayısı 1.5 milyon civarında. Nepal İslam Toplumu Başkanı Hurşit Alem, son 15 yılda 100 bin Hindunun Müslüman olduğunu söyledi. Nepal’de Müslümanların Hindu ve Budistlerle herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydeden Alem, “Hindu ve Budistler normal Müslümanlarla her hangi bir sorun yaşamıyorlar. Ancak bir Hindu veya Budist müslüman olursa çok ciddi sıkıntılara maruz kalıyorlar. Müslüman olan bir Hindu veya Budist ailesi ve çevresi tarafından dışlanıyor, mirastan mahrum bırakılarak ekonomik ve soysal açıdan tecrit ediliyor. Bu insanlar çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Bu açıdan yeni Müslüman olan gençler için hayat çok zor. Burada biz onlara yardım etmek zorundayız” dedi.

İSLAM’A İLGİ VAR

Neplade Müslümanların ülke nüfusunun yüzde 5’lik dilimini oluşturduğunu ve siyasi açıdan bir varlık gösteremediğini anlatan Alem şunları söyledi; “Okul yetimhane, cami, kurban acil yardım gibi sosyal ve ekonomik çalışmalar yürütüyoruz. 15 yılda 100 bin Hindu Müslüman oldu. Nepal nüfusu 26.6 milyon, bunun yüzde 81’ini Hindu, yüzde 9’u Budist, geri kalanını da Hıristiyan ile diğer dinlere mensup insanlar oluşturuyor.”

Kemal Gümüş / STAR