15 Temmuz'un On Günlük Güncesi; Aslında Hepimizin Yaşadıklarıdır!

15 Temmuz 2016 · 23:22

Evet, bir kez daha gördük ki bütün sorumluluğu tek şahsın üzerine yıkmakla her şey hallonulmaz. Meydanlar terk edilmemeli. Ki bilinsin ki asla da terk etmeyeceğiz!

16 Temmuz 2016 · 01:04

Diyarbakır... Facebook (Görüntülü) Canlı Yayını.

16 Temmuz 2016 · 01:21

Diyarbakır Ak Parti İl Başkanlığı önündeyiz. Her camiadan insan burada. Tekbir sesleri : Allah u Ekber!

16 Temmuz 2016 · 06:45

"Sabah yakın değil mi?"

Hud/81

16 Temmuz 2016 · 06:57

Hala bile farkında değiliz. Hiç farkında değiliz. Halkımızın çoğu uykudayken; geleceğimiz için, çocuklarımız için çok büyük bir imtihandan geçtik. Geçiyoruz da... İşte bunlar onun gözyaşlarıdır. Allah'a yalvarmanın, yakarmanın zamandır.

16 Temmuz 2016 · 09:25

Bazıları yeni uyandığından afyonları hâlâ patlamamış belli ki.

... siz tüylü yataklarınızda uyurken; dün gece havalimanları gasp edildi. Köprüler kapatıldı. Helikopterler ile insanlara ateşler açıldı. Şuana kadar (inşaAllah) altmış şehit var. Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yer F16 ile bombalandı. Beş Tepe Külliyesi bombalandı. Meclis bombalandı. Ülkenin en önemli kurumlarına baskınlar yapıldı. Medya karartıldı. Ülkenin resmi kanalında silah zoruyla "darbe" metni okutuldu. Sosyal medya yavaşlatıldı... Ve daha sayamadıklarım.

Kalkıp dua et ki sen uyurken, uyanık insanlar vardı. Vicdanı uyanık o şahısları olmamış olsaydı eğer sen dün gece ekmek fırınında alamadığın ekmekten dolayı aç kalacağın gibi, uyandığında iradesiz de kalacaktın. Yani kimliksiz, yani kişiliksiz, yani karaktersiz, yani namussuz, yani şerefsiz biri olacaktın.

Şimdi bizahmet sus. Çünkü çok bilmişlik edasıyla konuştuğun, kafanı gömerek ... yazdığın yazının yaydığı kokusundan belli oluyor.

16 Temmuz 2016 · 12:23

Her şeyin arkasında bir şeyler aramak karakteriniz olmuş. Bu şekilde nasıl yaşıyorsunuz, anlamıyorum. Dün gece bu halka bir Zulüm/Cürüm işlendi. Tıpkı Tunus'da, Libya'da, Mısır'da, Suriye'de halka karşı işlendiği gibi!

16 Temmuz 2016 · 19:13

15 Temmuz gecesi; "Çocuklarımız bizler için, onlar adamdı! diyeceği güzel bir miras bıraktık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan emin olun. Abdestlerini alarak ve sağına ve soluna dahi bakmadan; Bir daha evlerine yeniden döneceklerinin hesaba katmadan bu mübârek mücadelenin birer parçası olanlara selâm olsun.

Kanlarımız ile yazdığımız bu hikâyenin ne denli uzun olduğunu ileri de çok daha iyi anlayacağız. Yüreğimizi kâvi, ayaklarımızı sabit, yumruğumuzu sıkı, sözlerimizi sağlam kılan Allah'a hamdolsun.

16 Temmuz 2016 · 23:02

Halkın nöbeti her yerde olduğu gibi Diyarbekir’de de devam ediyor.

17 Temmuz 2016 · 00:46

Dün sabahtan beridir uykusuzum. Niye mi? Bu alçaklara karşı sürekli teyyakuz da olmak gerekiyor da ondan. Sen de gel!

17 Temmuz 2016 · 10:38

Darbe girişimine karşı veya Müslümanların ortak dertlerine ses veren her kişi ve kurum eylemleri, eylem alanlarını şahsileştirmemeli. Böyle anlarda; herkesin 'birlikten' dem vurduğu zamanlarda sadece kendimizi görünür kılmak bıçak sırtı halidir. İçeriden bakıldığı sürece yaptıklarımız, sloganlarımız, hal ve hareketlerimiz bize özgüven kazandırabilir. Çok hoş gelebilir. Fakat dışarıdaki bir göz için bu tutum hele ki böylesine bir anda çok itici de olabilir. Ve kapanmaz yaraların açılmasına da sebebiyet verebilir.

İnsanların da kendi has, özgün ve özgür iradeleri olduğu unutulmamalıdır. Bakış açılarının yaptıklarımız ve söylediklerimiz ile bize karşı olumlu yönde değişeceğini sanarken; "komik duruma acaba düşer miyiz?" kaygısı her zaman taşınmalıdır. Yoksa varolan özgül ağırlığımızın da elimizin altından kayıp gittiğinin farkında dahi olmayız.

Umarım bu söylediklerim, "Ben/Biz zaten böyle değilim ki/değiliz ki... Bana/Bize söylenmiyor ki..." at gözlüğüyle okunmaz. Daha dikkatli olunursa hepimiz kazançlı çıkarız. Bu Allah katında da hayırlı olanıdır. Geçici dünya nimetlerine karşın, hangi Müslüman kişi ve kurum böyle bir hayrı istemez ki? Kalplerinde hastalık olanlar dışında!

Kendimizi insanların gözüne soka soka görünür kılmaya gerek yok. Şahitlik Allah için yapılır. Kazanımı da, bereketi de, hayrı da insanlardan değil Allah'tan istenir.

Son olarak;

Bu yazılanları yaşıyoruz maalesef. Daha dikkatli olalım. Lütfen. Darbeye girişimine karşı olan/duran her kesimden insan/lar var. Yapacağımız her davranış, söyleyeceğimiz her söz, atacağımız her slogan bu insanların hidayetine de vesile olabilir, küfrüne de!

18 Temmuz 2016 · 09:23

Darbezede HDP ve kitlesi bizi yalnız bırakıyor. Alevi dedelerden ses yok. Sözde aydınlardan bir bildiri açıklanmadı. İftar programlarında pöyküren şarlatanların sesi kısık. Solcular malum. Ulusalcılar yalan haberler yayıyor. Halbuki onların daha dikkatli olması lazım gelir. Bu kesimler daha itidalli açıklamalar yapmalı. Meydanlara inen kitlelerin ölmeyi ve öldürmeyi göze aldıklarını bilmeliler. Mesela; Bugün biz de sizinleyiz, biz de darbeye karşıyız deseler kimi provoke edecekler? Neyin provokasyonu olacak?

Her şeyi Müslümanlardan bekliyorsunuz. Ama Müslümanlar yine de öcü öyle mi?!

Hükümetin acilen bu darbeciler ile birlikte halk ile uğraşan, onları tahrik eden; en azından görünen yüzleriyle Cumhuriyet, Sözcü, Sol Gazetesi gibi medya kuruluşlarını kapatmalı. Yoksa halkın kendisi bunu yapacak. O zamanda kimse kusura bakmayacak!

18 Temmuz 2016 · 17:51

Yıllardır gençlere kurşun asker olmayı öğrettiniz. Oysa gençlere askerlik yerine mücahitlik dersi vermiş olsaydınız; bugün, bu eli silahlı gençler yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve elinde silah olmayan sivil halka kurşun sıkılamayacağını bilirlerdi.

19 Temmuz 2016 · 00:43

Biri yedi ve diğeri dört yaşında olan kızlarım, babalarını ilk defa ağlarken gördüler. Kızlarıma, babalarını ağlatan bu öfkeyi miras bıraktım!

20 Temmuz 2016 · 13:34

1- Evet, AmeriKAN'izm ve Birleşik Katiller bizlere darbe yapmak istiyor. Tıpkı Suriye'de İran, Rusya ve Çin'in başını çektiği doğunun kan emicileri gibi.

2- 15 Temmuz'da bir kez daha anlaşıldı ki "Diriliş" sadece bir TV dizisi adı değilmiş. Diriliş bu ümmetin her daim bağrında olan şeymiş.

3- Müslüman Türk kardeşlerimizden, 15 Temmuz'un mübarek gecesinde darbeye karşı direniş göstererek meydanlara inen Müslüman Kürt kardeşlerini kucaklayacak bir dil bekliyoruz.

Mesela; salt Türk halkının direnişi yerine Anadolu insanın onurlu kıyamı diyelim.

21 Temmuz 2016 · 20:58

Yeni bir hareketlenme olduğu yönünde haberler geliyor. Diyarbekir'deki Nöbet alanına doğru gidiyoruz. Gerekirse de garnizon önüne!

22 Temmuz 2016 · 22:42

Evlat! Sakın ha, sakın.. İki bin on altı yılının, on beş temmuzunu unutma! Budur sana mirasım.

...¹

23 Temmuz 2016 ·14:37·

Yavaş yürü kadın! Yürüyüşün ölümü korkutuyor!

24 Temmuz 2016 · 09:43

İnsan evladı, Huma;

Kafir olsun da, Hain olmasın!

25 Temmuz 2016 - 05:37

Emin ol ve buna iman et

O gece

melekler tuttu elimizden

Biz yürüdük

Allah da bizimle yürüdü

Çünkü

yağmur misali üzerine

yağan kahpe kurşunlardan

gerisin geriye doğru kaçanı

kimse görmedi

bir Davut olduk

cuntacıya taş fırlatan

bir İsmail olduk

tankların altına yatan

bir Asiye olduk

helikoptere kafa tutan

bir Sümeyye olduk

Uçağı tükürükle boğan

Emin ol ve buna iman et

O gece

melekler tuttu elimizden.

Sadece yürüdük

Ve Allah da bizimle yürüdü

Çünkü

yağmur misali üzerine

yağan kahpe kurşunlardan

gerisin geriye doğru kaçanı

kimse görmedi ²

Dipnot

1-2: O gün yazdıklarımız, bugün yeni çıkmış olan 'Ve Allah İnsan İle Konuştu' kitabımızda kendilerine yer bulacaklardı.