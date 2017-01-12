15 Temmuz'da Muhtara Albay Üniforması Giydirilmiş
Hatay'da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede, görevi o gün devralan eski Serinyol Jandarma Alay Komutanı Albay Etem Metehan Yaşar'ın, o gece bir mahalle muhtarına kendi kışlık albay üniformasını giydirdiği ve ondan silahlı kişiler bulmasını istediği bilgisi yer aldı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerin de olduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 şüpheli hakkında 112 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede, 15 Temmuz 2016'da gündüz saatlerinde Serinyol Jandarma Alay Komutanı olarak göreve başlayan tutuklu şüphelilerden Albay Etem Metehan Yaşar'ın o gece neler yaptığı da detaylı olarak anlatıldı.
MUHTARA ALBAY KIYAFETİ
Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında 15 Temmuz gecesi ildeki darbe girişimiyle ilgili askeri planlamalar yapıldığı, tutuklu şüphelilerden bir mahallenin muhtarı olan Mehmet Ali Dik ve kardeşi Cabir Dik'in de darbe planlaması yapan Yaşar ve Ayhan ile hareket ettikleri belirtildi.
İddianamede, Albay Yaşar'ın yanında görev yapan askerlerden alınan bilgilere de yer verildi.
Görevli askerler, ifadelerinde, o gece Yaşar'ın yanına elindeki poşette viski ve çikolata olan iki kişinin girdiğini, bunların muhtar Dik ve kardeşi olduğunu aktardı.
Albay Yaşar'ın yanına gelen muhtar Mehmet Ali Dik'e kendi kışlık albay üniformasını giydirdiği bilgisi de iddianamede yer aldı.
İddianamede, Yaşar'ın muhtar Dik'ten silahlı sivil kişiler bulmasını istediği, bunun üzerine de muhtarın silahlı 300 kişi bulabileceğini söylediği aktarıldı.
"BEN VALİ OLUYORUM"
İddianamede ayrıca, o gece sık sık telefonla görüşen Yaşar'ın kendi şahsi telefonundan konuştuğu kişiye "Ben Hatay Valisi oluyorum sen de garnizon komutanı oluyorsun." şeklinde konuşma yaptığı belirtildi.
İddianamede, Yaşar'ın üst aramasında pantolonuna gizlenmiş vaziyette A seri numaralı 1 dolar bulunduğu bilgisine de yer verildi.
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