“15 Temmuz ve Adil Şahitlik” Kitabı Çıktı!

15 Temmuz’un sene-i devriyesinde yayınlanan kitap, okuyucuya 1 yıllık süreçte yaşananları toplu bir şekilde değerlendirme imkanı sunuyor. Kaleme alındıkları tarihe göre kronolojik olarak kitapta yer alan yazı ve bildirilerde 15 Temmuz’daki direnişin kimliği yeniden vurgulanmakla yetinilmeyip Müslümanların yüklenmesi gereken “adil şahitler olma” sorumluluğunu hatırlatarak 15 Temmuz sonrası Olağanüstü Hal süreci ve KHK’ların yol açtığı mağduriyetler de ele alınıyor.

“Haksöz dergisi ve Haksözhaber internet sayfasında yayınlanmış yazıların ve konuya dair Özgür-Der imzalı bildirilerin derlenmesinden oluşan bu kitap 15 Temmuz ve sonrası süreçte yaşananlara nasıl yaklaşılması gerektiği sorusuna cevap arayışının bir ürünüdür.

Yayınlandıkları tarih sırasına göre ve üzerlerinde değişiklik yapılmaksızın kitaba alınan yazılarda konjonktürel kaygılar değil, adalet ve hakkaniyet ilkesini yansıtma çabası gözetilmiştir. Aynı şekilde politik manada sürecin ne kazandırıp ne kaybettireceğinden, kimleri memnun, kimleri rahatsız edeceğinden ziyade adil şahitlik perspektifiyle gelişmelerin yorumlanıp, tavır alınması kaygısı esas alınmaya çalışılmıştır.”

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