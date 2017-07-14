15 Temmuz Şehitler Köprüsü İddianamesi Hazırlandı

Darbecilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından iddianame hazırlandı.

Darbe girişimi sırasında 2'si polis, reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylandı.

Şüphelilerin 11'inin rütbeli, 84'ünün er, 48'inin ise Hava Harp Okulu öğrencisi olduğu belirtildi.

İddianamede kasten öldürmeye teşebbüse maruz kalan Olçok'un eşinin de aralarında bulunduğu 318 müşteki yer alıyor.

Darbe girişimi gecesi 00.40 ve sonrasında çok sayıda vatandaş ve kolluk kuvvetinin köprüye çıkmasının ardından tanklardan birisinin dört kez top atışı yapması ve uzun namlulu silahlarla askerler tarafından ateş açılması sonucu 15 Temmuz'un ilk şehitlerinin bu sırada verildiği belirtildi.

Olaylar sırasında aralarında üsteğmen Vedat Yıldız'ın da bulunduğu 5'i rütbeli 7 askerin de öldüğü ifade edildi.

İddianamede, bütün sanıkların, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ile "kasten öldürme suçlarından" 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme" gibi suçlardan değişik oranlarda hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Aralarında erlerin de bulunduğu tutuksuz olan 8 şüpheli askerin, olayın vahametini anladıktan sonra köprüden ayrıldıkları öğrenildi.

Köprüye gelen askeri birlikler

15 Temmuz darbe girişimi esnasında köprüye ilk olarak başlarında darbeci Yarbay Turgay Ödemiş'in de bulunduğu Kuleli Askeri Lisesi'ne bağlı 5'i rütbeli 55 askerin katıldığı belirtildi. Darbe girişimi öncesi toplantılarda da köprünün kontrolünün Kuleli Askeri Lisesi'ne verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan darbe girişimi öncesi toplantılarda köprüde Kuleli Askeri Lisesi'ne zırhlı araçlarla destek vermesi planlanan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı 41 askeri personelin tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gittiği belirlendi.

Köprüye son olarak destek için başlarında darbeci binbaşı Gazi Odacı'nın bulunduğu 50'si öğrenci 54 askeri personelin Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan köprüye geldiği aktarıldı.

AA