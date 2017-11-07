15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz'ın Oğlu: ByLock Mağduriyetleri Giderilsin

15 Temmuz darbe girişiminden sonra binlerce kişi ByLock kullandığı iddiasıyla ya işinden atıldı, ya da hapse gönderildi. Bu mağduriyetleri gündeme getirenlerde kimi kesimlerce hemen FETÖ ilan edildi. Bu mağduriyetleri gündeme getiren kişilerden biri de 15 Temmuz’da darbeciler tarafından şehit edilen gazeteci Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz oldu.

Alpaslan Cambaz’ın sosyal medyada yayınladığı mesaj:

“ByLock nedir bilmediği halde birçok insan kendini ByLock'tan cezaevinde buldu diyoruz. Namaz vakitleriyle ilgili bir programı telefonuna indiren binlerce Müslümanın ne olduğunu anlamadan iftiraya uğraması gibi vahim bir iddiayı dillendiriyoruz. Neticede karşımızdaki münafık ordusu kaos yaratmak ve bu kaostan faydalanıp kendini kurtarmak için her türlü ahlaksız yöntemi denemekte mahir. Ama biz "Vebaldir, aman!" diye çırpınırken birilerinin oturdukları yerden ilk verdikleri tepki şöyle: "Bu ByLock soruşturmalarını itibarsızlaştırma hareketidir."

Kelimenin en hafif tabiriyle "ölçüsüzlük" diyorum ben buna. ByLock'u gerçekten kötü niyetlerine alet edenle ByLock'la hiç ilgisi bulunmadığı halde ailesinden koparılıp cezaevine giren, itibarı iki paralık edilenleri ayırt ederek hüküm veremeyecek kadar adaletten, haktan, hukuktan uzak olduklarını ispat ediyorlar bu haksız çıkışlarla. Onlar için ya vardır ya yoktur. Ya evettir ya hayırdır. Ya siyahtır ya beyazdır. Daima kendilerine sunulanlar arasında tercih yapmak zorunda hisseden, bunu bize kim neden sunuyor diye gram düşünmeyen BÜYÜK RESİMCİLER...

Şurada bir avuç insanız gri diye bir rengin varlığını kanıtlamak üzere konuşan. İnsanın bir "süreç" olduğunu bilen, vatandaşımızı ahmak yerine koyan yayınlardan, medya maymunlarından, dedikodulardan uzak durmaya gayret eden.

Babasını şehit veren ben, FETÖ'ye benden daha öfkeli, bu konularda benden daha hassas olan sen? Sırf bu konuda insanlardan yüzlerce mesaj alan yine ben ama bu konuda sadece A Haber filan izleyip her şeyi bilen sen?

Tarafıma gelen mesajların hepsinin de yine kılık değiştiren FETÖ'cülerin oyunu olduğunu, üst aklın burada da devreye girdiğini düşünürler. Bildikleri tek iş yargılamak, suç atmak, ahkam kesmek zaten. Bin kez de olsa aynı hataya düşerler de bir kez utanıp kendilerine çeki düzen vermeye girişmezler. İhlas sahibi bir Müslüman da böyle olur zaten(!)

Bana mesaj atanlardan kimin samimi kimin samimiyetsiz olduğunu gayet iyi seziyorum. Hadi diyelim ki gerçekten ByLock soruşturmalarını sulandırma planı olan kişiler tarafından iyi niyetim suistimal edildi. Çıkıp "Kandırıldım." derim. Benim kandırılmaya hakkım yok mu? Hem bu da en çok beni yaralayacaktır. İnsanlardan yana güvenim bir kez daha paramparça edilecektir. Yine sana ne?

Bu arada yeri gelmişken belirtmek istiyorum, şimdiye kadar aldığım bazı mesajlara, isteklere vs dönemedim. Bir garip kul olarak yapabileceğim bir şey olduğunu gördüğüm mesajlara olumlu dönüşler yapmaya gayret ediyorum. Fakat bir şeyler biriktikçe ağırlaştım, yetişemiyorum artık. FETÖ ve ByLock kelimesinin geçtiği cümlelere zihnimi kapadığımı bundan söylemiştim. En çok da kendimi ihmal ettim bu süreçte. Halledilmesi gereken ama bekleyen bir yığın işim var. Ama Allah'ı anarak, annemi de alıp giderek, ateş yakarak, silah atarak, ata binerek, yazarak, filmlere ve gökyüzüne seyre dalarak, kedilerle, samimi dostlarımla vakit geçirerek, insan kalmaya gayret ederek bir şekilde kendimi iyi etmesini biliyorum elhamdülillah.

Herkesin dertleri var şu dünyada. Kendi derdini büyütüp de ağlanıp duran insanlara prim verecek lüksüm yok artık. Ben ve ailem de şimdiye kadar birçok zorluk çektik ama kimsenin haberi olmadı. Gelip bana şöyle bir hikaye anlatanlar da oluyor mesela: Vaktiyle 5'lik evi 1'e aldık. Buna aracı olan kişi babamı yanında çalıştırıyordu, birçok iyiliğini gördük, her şey güzeldi ama bir gün bizi dolandırdığını fark ettik. FETÖ'cüymüş bunların kimliğiyle iş yapılmış vs. Sen kulağa hoş gelen her teklifi düşünmeden şak diye kabul et, bu helal midir haram mıdır diye sorgulama, sonrasında da ağlan dur? Bana bunu niye anlatıyorsun? Ne yapalım şimdi? Ben babamı kaybettim, senin baban da kafasızlığının cezasını çekecek. Biraz boyun büküp imtihanlarımızı sahiplenmesek mi? Bu dünyada bizim için her şey hep çok mu güzel gidecekti?

Lakin bu son ByLock meselesinde gerçekten en olmadık isimler mağdur oldular ve mağduriyetlerini bana bildirmeye bile çekinen insanlarmış, paylaşımımdan sonra birçoğundan teşekkür mesajı aldım. Çekinen insanları seviyorum. Çekinen ve utananlar bizdendir. Hepsine selam ederim.”