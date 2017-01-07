15 Temmuz Gecesi Malatya’da Yaşananlar (Video)

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07.01.2017 16:58
15 Temmuz Gecesi Malatya’da Yaşananlar (Video)
15-16 Temmuz’daki darbe kalkışması sırasında Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı nizamiyesinde darbeci askerlerin polis ve jandarmaya ateş açması, Vali Toprak’a silah doğrultması ve diğer yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

15-16 Temmuz’da Gülen örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışması sırasında Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı nizamiyesinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

AA’da yer alan habere göre, kamera kayıtlarında, darbe kalkışması başladığı andan itibaren askerlerin rutin nöbet yerine mevzilerde atış pozisyonunda dışarıya doğru hedef aldıkları görülüyor.

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Güvenlik kamerası açısının kontrol merkezinden sık sık değiştirildiği belirlenen görüntülere, önlem alan polislerin yüzlerinin ve çevrenin yakınlaştırılarak görüntülendiği yansıdı.

Görüntülerde vatandaşların tepki amacıyla nizamiye önüne geldiği, polis ve bazı vatandaşların sık sık nizamiye girişinde askerlerle konuştuğu görülüyor.

Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın saat 03.00 sıralarında 2. Ordu Komutanlığı’nda hareketlilik olduğu yönündeki bilgi üzerine nizamiye kapısına gelişinin de yansıdığı görüntülerde, Vali’nin kapıdaki askerlerle konuşması ve darbeci askerlerin silahlarının kurma kolunu çekmesi de yer alıyor.

Çıkan Çatışmalar da Görüntülerde

Jandarma ve polis ekiplerinin saat 04.00 sıralarında yolu kapatması üzerine darbeci askerlerin ateş ettiği anların bulunduğu görüntülerde, sabahın ilk ışıklarıyla nizamiyede mevzilerdeki askerlerin ateş açması sonucu çatışmaların sürdüğü görülüyor.

Görüntülere, iş makinelerinin nizamiye kapısına getirilerek tüm giriş ve çıkışların kapatılması ile darbe kalkışmasına tepki göstermek üzere gelen vatandaşlara ateş açılması da yansıyor.

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