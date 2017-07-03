15 Temmuz Gecesi 'Darbe Karşıtı Nöbet' Yeniden Başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

"15 TEMMUZ UNUTTURULMAMALI"

15 Temmuz gecesi yeniden darbe karşıtı nöbet sürecinin başlayacağını ifade eden Kalın, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor."