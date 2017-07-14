15 Temmuz Direnişi İçin 'Vakit Gelir' Klibi Hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde, "15 Temmuz Anma Etkinlikleri Tanıtım Filmi" yapıldı.

Bu akşam televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak klipte, şehitleri bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı hem de hüznü birlikte barındırıyor.

"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri de Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi, müziği ise anonim.