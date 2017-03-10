15 Temmuz Darbesinin İstanbul İddianamesi Kabul Edildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
10.03.2017 20:22
15 Temmuz Darbesinin İstanbul İddianamesi Kabul Edildi
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe iddianamesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki 'ana darbe soruşturması' sonucunda, örgüt lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın 351 sayfalık iddianamesinde, İstanbul genelinde şehit edilen 89 isim ''maktul'' sıfatıyla yer alıyor. 15 Temmuz'da kaçırılmaya çalışılan komutanlar müşteki, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu 89 kişi ise ''suçtan zarar görenler'' sıfatıyla iddianamede yer buldu.

Firari ve tutuklu şüpheliler

Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş,  Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar,  Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık, tutuklu şüpheli olarak bulunuyor.

Toplamda 9'u firari, 15'i tutuklu olmak üzere 24 şüpheli var.

İddianamede Gülen için çeşitli suçlardan toplam 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı iddianame ile 72 klasör evrak da İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesine 22 Şubat'ta gönderilmişti. 

 

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