15 Temmuz Darbesinin Arkasındaki Dış Dinamikler

Radyo Selam’da Zafer Burakmak’ın hazırlayıp sunduğu programının konuğu “Türkiye’nin En Uzun Gecesi 15 Temmuz ve Darbenin Arkasındaki Dış Dinamikler” kitabının yazarı Abdülkadir Şen idi.

Batılı Güçler Gülen Örgütü Üzerinden Vurmaya Çalıştı

“15 Temmuz süreci, özellikle AK Parti’nin ikinci döneminden itibaren yürüttüğü dış politikadan bağımsız değerlendirilemez” diyen Şen, 2009 yılında İsrail ile yaşanan gerginlik ve Türkiye’nin dış politikada bağımsız hareket etmesine karşı Batı’nın, Gezi olayları ve Gülen örgütünün önceki operasyonları gibi kimi karşı hamleler yaptığını belirtti. Bununla beraber “Arap Baharı” olarak tanımlanan süreçte Türkiye’nin, özellikle İhvan-ı Müslimin gibi İslami, yerel ve emperyalizm karşıtı güçleri desteklemesi üzerine Batı’nın hamlelerini sıklaştırdığını ve en nihayetinde merkezi ABD’de olan Gülen örgütü üzerinden darbeye kalkıştıklarını vurgulayan Şen, “darbe sürecinde Batı medyasının, ABD Büyükelçiliği’nin ve İncirlik Üssü’nün dahli de ortada. İncirlik Üssü’nden halkı bombalayan uçaklara yakıt ikmali yapıldı. Ayrıca Amerikan elçiliği tarafından yayınlanan bildiride darbe bir ‘devrim’ olarak nitelendirilmişti. Fakat darbenin başarısız olması sonucu bunu geri çektiler. Türkiye’de darbenin gerçekleştiği saatlerde ABD’de gündüz olmasına rağmen hiçbir ABD’li yada Avrupalı yetkili tarafından darbenin başarısız olduğu anlaşılana kadar açıklama yapılmadı. Açıklamaların yapılmaması darbeye kalkışanlara ‘destekliyoruz, devam edin’ mesajıydı” dedi.

Batı Medya ve Düşünce Kuruluşlarında Herhangi Bir Darbeyi ABD’nin Destekleyeceği İşleniyordu

Batı medyasında darbeden önce herhangi bir askeri darbeyi ABD’nin destekleyeceğine dair makaleler, çalışmalar yapıldığını kaydeden Şen, buna dair kitabında detaylı olarak yer alan kimi örneklerinden bahsetti.

“15 Temmuz Direnişini, Demokrasi, Laiklik Şölenine Döndürmek İdeolojik Gasptır”

15 Temmuz’da meydanlara çıkan insanların, laiklik, demokrasi yada liberalizm gibi saiklerle değil, İslami değerlerine bağlı olarak “Allahu Ekber” sloganlarıyla direndiğini dile getiren Şen, “Darbe sonrası müesses nizamını tüm aygıtlarıyla 15 Temmuz direnişini bir demokrasi, laiklik ve liberalizm şölenine dönüştürmesinin o gün meydanlarda olan kitlelerin vicdanlarını tamamen yansıtmadığı ortadadır ve aslen bu ideolojik bir hırsızlık ve gasp örneği” olduğunu söyledi. İslami kesimlerin bu direnişin temel mayası olan İslami tona sahip çıkması ve gaspa engel olmaları gerektiğini söyleyen Şen, kitabı yazma amaçlarından birinin de bu olduğunu kaydetti. Konuşmacı genel kesimin İslami hassasiyete sahip unsurların olmalarına karşın meydanlarda, farklı kimliklerde çok sayıda insanın olduğunu da sözlerine ekledi.

“Darbeci Güçlerin Kazanıp Kazanmadığını Türkiye’nin Dik Duruşunun Devam Edip Etmeyeceği Belirleyecek”

15 Temmuz darbecilerinin ve arkalarında güçlerin hedeflerinin bir birey olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Erdoğan’ın şahsında İslami kazanımlar ve Türkiye’nin, İslam dünyasındaki mazlumdan yana tavrı olduğunu belirten Abdulkadir Şen, dış politikada bu kesimlerin değişikliğin darbenin başarılı olduğu anlamına geleceği uyarsında bulunarak “Hükümetin doğruları var bir takım hataları var. Bu yönüyle bu operasyon ve darbelerle hükümet doğrularının bedellerini ödüyor. Eğer biz bu doğrulardan yeni bir darbe korkusuyla vazgeçersek, hükümet bir takım uluslar arası güçleri memnun edecek adımları atarsa (İsrail’e ilişkin politika yada Suriye’de bir politika değişikliği veya İhvan-ı Müslim gibi yapılardan desteğini çekmek gibi teslimiyetçi adımlar atarsa) bu darbenin başarılı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla darbe süreci devam ediyor. Darbenin başarılı olup olmadığı konusu hemen karar verebileceğimiz bir konu değil. Bunu süreç gösterecek. Türkiye’nin dik duruşu devam ettikçe, ‘15 Temmuz ruhu başarılı oldu’ diyebileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yöneliş Haber