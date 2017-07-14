15 Temmuz Darbe İhaneti -Direniş Bilinci ve Adalet Sürecinin Zaafları

Hamza Türkmen’in yorumu:

Yarın 15 Temmuz. Yani 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nin ve Yurtta Sulh Darbe Girişimine Karşı Kitlesel Direniş Eylemliliği’nin arafesindeyiz.

28 Şubat 1997’den beri direnerek yükselttiğimiz Türkiye’deki kazanımlarımıza ve hak mücadelemize tuzak kuran;

İslam’ı emperyalist dünyanın istediği tarzda sekülerleştirme–protestanlaştırma çalışmalarına alan açarak Müslümanların kimliğini tahrif eden-etmeye yönelen;

Gayba taş atarak ve Musa kavmini saptıran Samirilik örneği gibi İslam akaidini, Kur’an akaidini Kutuplar, Gavslar, Mehdiler, gezen ruhlar, hallisinasyonlu rüyalar, sahte şefaat vaadleri ile bulandırıp nesilleri taklid, asabiye ve cahiliyye bataklığına çeken;

Tahkiki değil taklitçiliği, İslami uyanışı değil egemenlere sığınmacılığı ve jurnalciliği yaygınlaştırıp Cemaat evlerinde ve kurumlarında gencecik öğrencilerin dini telakkilerini efsunluyan ve içinde bolca şirk unsuru barındıran batini din telakkisiyle büyüleyen;

Kolejlerinde ve okullarında elemanlarını Pozitivistlerin standartlarında yetiştirip post-modern dini bir kimlikle mankurtlaştıran;

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