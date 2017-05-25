‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu' Başladı

Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) 15 Temmuz darbe girişiminin akademik olarak değerlendirilmesi için düzenlediği "Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu" protokol konuşmalarıyla başladı.

MŞÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını sempozyumun düzenleme komisyonu başkanı Doç. Dr. Murat Kayacan yaptı.

Programı, darbe girişiminin kendisi, öncesi ve sonrasını akademik bir incelemeye tabi tutmak amacıyla yaptıkları bilgisini veren Kayacan, 15 Temmuz'un Türkiye siyasetinde dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kayacan, "Bu olayın Batı'yı ve Doğu'yu bir şekilde etkilediği inkâr edilemez bir gerçektir. Bu darbe girişiminin sosyal, siyasal, dinsel, ekonomik vesaire yönleriyle sosyal bilimler açısından değerlendirilmesi ve mümkün olduğunca objektif bir şekilde tarihe not düşürülmesi özellikle gelecek nesiller açısından son derece önemlidir. Sempozyumun temel amacı 15 Temmuz darbe girişiminin kendisini, öncesini ve sonrasını akademik bir incelemeye tâbi tutmak, Türkiye'ye yönelik bu girişimin yakın gelecekteki etkilerini, bu etkilerin özelde Türkiye'de ve genelde dünyadaki muhtemel sonuçlarını doğru anlamaya yöneliktir." dedi.

Vali Yavuz da halkın basireti dolayısıyla darbe girişiminin başarısız olduğuna değinerek, "Bu coğrafyada güçlü bir ordu olmadan ayakta durmanın imkânı yoktur. Ordumuz her zaman güçlü olmalıdır. Biz ordu-millet kavramı üzerine sistemimizi kurmuş ve her devirde bağımsız olmuşuzdur. Bunlar asker kıyafeti giymiş eşkıyalar. Vatandaşın gözünde ordumuzu itibarsızlaştırmak gibi kirli bir oyunun da içine girmişlerdir ama vatandaşımızın basireti sayesinde bu sorun da aşılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Halkın, söz konusu girişim karşısında öfkeyle değil, ferasetle hareket ettiğini dile getiren MŞÜ Rektörü Polat ise "Halkımız her ne kadar devrimci ve direnişçi bir ruhla meydanlara çıkmış olsa da meydana çıkmış olan bu kitlenin davranış biçimlerine baktığımızda son derece yerli oldukları görülür. Bu topraklara ait olmanın vermiş olduğu bir sükûnet haliyle vatandaşlarımız kırıp dökmeden, yağmacı öfkeye ram olmadan darbeye yataklık ettiklerini bildiği derneklerin önünden geçerken dahi saldırganlık göstermeden, tankın içinden çıkardığı askeri linç sahnelerine figüran etmeden vakar içerisinde direnmenin örneğini göstermişlerdir. Anadolu'nun her köşesinde meydanlara dökülenlerin sergilediği tavır, öfkeden çok ülkesiyle kurduğu köklü aidiyetin yansıması olarak tarihe kaydedilmiştir." şeklinde konuştu.

Haber: İLKHA

Foto: İLKHA ve HAKSÖZ-HABER