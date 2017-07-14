15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonrası Hilal tv’de Konuşulacak

16 Temmuz sabahından itibaren değişimini umut ettiğimiz Türkiye’ye bu bir yıllık süreçte ulaşabildik mi?

Olağanüstü hal uygulamalarının yarattığı etkiler nasıl değerlendirilmeli?

FETÖ ile mücadele adına devletin idare ve yargı düzlemindeki uygulamalarının olumlu-olumsuz yönleri nelerdir?

Bu süreç başka türlü yürütülebilir miydi?

Olumlu olumsuz gelişmeler karşısında adil şahitliği temsiliyet açısından İslami camianın tavrını nasıl değerlendirmeliyiz?

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası yaşanan bir yıllık süreç, Bahadır Kurbanoğlu tarafından sunulan Gündem Özel programında Gazeteci - Yazar Kenan Alpay, Avukat Mehmet Alagöz, Şair ve Yazar Ali Emre ve Avukat Serdar Bülent Yılmaz’ın katılımlarıyla Hilal TV ekranlarında saat 21:00’da masaya yatırılıyor.